Türkiye’ye giriş yapan Ukraynalı sayısı açıklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 24 Şubat tarihinden bu yana tüm hudut kapılarımızdan 20 bin 550 Ukrayna vatandaşının Türkiye'ye giriş yaptığını duyurdu.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaynaklı olarak yaşanan göç hareketliliği konusunda yazılı bir açıklama yayımladı. Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

– 24 Şubat tarihinden bu yana tüm hudut kapılarımızdan 20 bin 550 Ukrayna vatandaşı ülkemize giriş yapmıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında geçerli vize muafiyeti anlaşması kapsamında Ukrayna vatandaşları ülkemize pasaport veya kimlikle giriş yapabilmekte ve 90 güne kadar vize muafiyetiyle yasal olarak ülkemizde kalabilmektedir. Çatışma dönemi öncesinde ülkemize yasal olarak giriş yapmış ancak çıkış yapamayan Ukrayna vatandaşlarına yönelik olarak ise ikamet izni başvurularında gerekli kolaylığın sağlanmasına yönelik Valiliklere talimat verilmiştir.

– Ukrayna'dan göç hareketliliğinin başlamasıyla birlikte insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetlerini yürütmek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibi 25.02.2022 tarihinde Romanya Siret Sınır Noktasına (Ukrayna-Romanya sınırı) gönderilmiştir. 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde insani yardım malzemesi 5 TIR ülkemizden yola çıkarılmış ve 01-02 Mart 2022 tarihlerinde Ukrayna sınırında teslim edilmiştir.

– AFAD eşgüdümünde Özel Sektör ve Sivil Toplum Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sağlanan insani yardım malzemesini taşıyan 5 tır 5 Mart 2022 tarihinde ülkemizden yola çıkarılmıştır. Romanya sınırında AFAD ekiplerimizce 2 mobil mutfak ve standartlarla günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ve ikramda bulunulmaktadır.

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