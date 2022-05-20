Turuncu kategoride aranıyordu sığınakta yakalandı: O teröriste dava açıldı

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde bir teröristin öldürüldüğü çatışmada sağ ele geçen sözde bölge sorumlusu Dara Zagros kod adlı Abdulsıttar Özer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 275 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Özgür CEBE

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Lice'nin Arıklı Köyü Hacıkan mezrasında Eren-2 operasyonunda yeraltında gizlendiği bir sığınakta yakalanan terörist Abdulsıttar Özer'le ilgili soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Başsavcılığınca terörist hakkında birleştirme talepli üç ayrı iddianame hazırlandı.

Teröristin saklandığı sığınağın tespit edilmesi üzerine teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdiği, bir teröristin öldürülmesinden sonra askerlerin üzerine el bombası atıp kaçmaya çalışırken bölgeyi kuşatma altına alan JÖH timlerince yakalandığı bildirildi.

Üzerinde çok sayıda kırsal alandaki karakol ve üs bölgeleri ile Silvan baraj inşaatının fotoğrafları ve krokileri çıkan teröristin bu noktalara saldırı planı yaptığı belirtildi.

“BARAJ KULESİNE ROKETATARLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ”

İddianamede Özer'i teşhis eden iki teröristin ifadelerine de yer verildi.

İtirafçı terörist Semra T., “2016 yılında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye geçiş yaptı. Son olarak Lice bölgesinde bölge komutanıydı. Bölgeler arası bütün geçiş güzergâhlarını bilir. Örgüt yönetimiyle sık sık görüşür” dedi.

Terörist Mahfuz T. ise, “Bölge komutanıdır. Örgüt ideolojisine son derece bağlıdır. Küçük yaşlarda örgüte katılmış ve örgüt ideolojisiyle büyümüştür. Silvan'da Bayraktepe barajı güvenlik noktasına roketatarlı saldırıyı gerçekleştirdi” dedi.

KUMANDALI BOMBADA 11 AYRI PARMAK İZİ ÇIKTI

Teröristin Kulp ilçesinin Yaylak köyü Simetak mezrasında telsiz düzeneğine bağlı tahrip gücü yüksek uzaktan kumandalı bombada 11 ayrı parmak izi çıktığı Jandarma Kriminal laboratuarındaki inceleme ile tespit edildi.

İddianamede teröristin terörden arananlar listesinin Turuncu kategorisinde yer aldığı belirtilirken, kaçmaya çalışırken ateş açarak el bombası attığı için 15 güvenlik görevlisini öldürmeye teşebbüs ettiği için ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmeye teşebbüs etmek, izinsiz patlayıcı madde imal etmek suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 275 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Teröristin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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