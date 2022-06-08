TÜSİAD’dan İYİ Parti ve HDP’ye ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti. TÜSİAD heyeti HDP'yi de ziyaret etti. Diğer siyasi partilere de gideceklerini belirten Turan, “Politika metnimiz var onları sizinle paylaşmak ve yaşanan sorunlara ilişkin sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede TÜSİAD heyetini HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, MYK üyesi Sultan Özcan, milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu karşıladı.

ORHAN TURAN: DİĞER SİYASİ PARTİLERE DE GİDECEĞİZ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, siyasi partilerle bir araya geldiklerini ve HDP’ye yaptıkları ziyaretten sonra diğer siyasi partilere de gideceklerini belirterek, “Politika metnimiz var onları sizinle paylaşmak ve yaşanan sorunlara ilişkin sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz” dedi.

HDP’den yapılan açıklamada, “Oldukça verimli geçen görüşmede, ekonomik kriz başta olmak üzere bölgesel meseleler de ele alındı” denildi.

AKŞENER, PARTİ MERKEZİNDE KABUL ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezinde kabul etti.