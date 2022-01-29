Tutuklanan Sedef Kabaş’tan ‘saray’ mesajı

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından "Mesele sarayda yaşamak değil, mesele gönüllerde taht kurmaktır" mesajı paylaşıldı.

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Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 22 Ocak'ta ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

‘SARAY’ MESAJI

Sedef Kabaş’ın Twitter hesabından bir mesaj paylaşıldı. Kabaş’ın mesajında “Mesele sarayda yaşamak değil, mesele gönüllerde taht kurmaktır” ifadeleri yer aldı.

Sedef Kabaş’ın mesajı ‘Sedef Kabaş’a özgürlük' etiketiyle paylaşıldı.

“GERÇEKLERDEN KAÇAMAYACAK VE MİLYONLARIN AHINDAN KURTULAMAYACAKSINIZ”

26 Ocak’ta paylaştığı mesajında kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutuklanmasına değinen Kabaş, “Kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutukluyum. Öyle mi? Uçak biletimi hazır etseniz, kaçmam. Yazdıklarım, konuştuklarım delil ise; tek bir harfine dokunmam. Esasen siz gerçeklerden kaçamayacak ve milyonların ahından kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

“GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR”

Sedef Kabaş, aynı gün yaptığı ikinci paylaşımla açıklamalarına şöyle devam etmişti:

* Daha polis ifademi almamıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ‘Hak ettiği karşılığı bulacaktır' açıklaması geldi.

* Belli ki savcıya verdiğim ifade, sevk edildiğim mahkeme, göstermelik rutin bir süreçten ibaretti. Hapsedilmem için ‘göklerden gelen bir karar' çoktan verilmişti.

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