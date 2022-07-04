Uçakların iniş kalkışında tehlike yaratıyor: O kaçak minare üç yıldır yıkılmadı

SÖZCÜ’nün daha önce gündeme getirdiği Elazığ'da Devlet Hava Meydanları uçuş alanlarının olduğu bölgede bulunan Merkez Cami'nin minaresinin yasal standartlarının 2 katı uzunluğunda olduğunu tespit edilmişti. 2019 yılında İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri kaçak minareyle ilgili rapor hazırlayarak Elazığ İl Genel Meclisi'ne sunmuştu. Ancak aradan 3 yıl geçmesine rağmen kaçak olan minarenin yıkımı yapılmadı.

Evren DEMİRDAŞ

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Standart boyut

Elazığ merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nde Devlet Hava Meydanları sınırları içerisinde olan Merkez Cami’nin minaresinin imara aykırı bir şekilde yükseltilmesi sonrasında Elazığ il genel meclisinin kaçak yapıyla ilgili komisyon raporu hazırlanmasına ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün cami dernek yöneticilerine tebligat göndermesine rağmen ikinci minarenin 3 yıldır yıkılmadığı öğrenildi. Standart bir cami minaresi uzunluğunun 32 metre olması gerekirken 62 metre uzunluğunda inşa edilen minarenin uçak iniş kalkışlarında sıkıntı yarattığı öğrenildi.

MİNARENİN KAÇAK OLDUĞU KOMİSYONCA TESPİT EDİLDİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından Elazığ İl Genel Meclisine 24 Mayıs 2019 yılında sunulan inceleme raporunda şu tespit yapıldı:

“Elazığ Havalimanı Müdürlüğüne bağlı Havalimanı Mania kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde 2268, 2669, 2277, 2280, 2282 ve 2243 nolu taşınmazları üzerine yapımına devam edilen cami inşaatında cami minaresinin 62 metre olarak inşa edildiği tespit edilmiş olup 910 rakıma sahip bu alanda yapılacak yapıların tepe noktasının rakım olarak 937 metreyi aşmaması gerektiğini belirtilmiştir.

Bu nedenle Elazığ ili merkez ilçe Kuyulu köyü sınırları içerisinde bulunan parseller üzerine imar plan değişikliği yapılmasıyla amacıyla şehir plancısına çizdirilmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği açıklama raporunda belirtilen hususların dikkate alınması kaydıyla kabul edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

“YIKIM İHALESİNE KİMSE GİRMEDİ”

Uçakların iniş kalkışları esnasında tehlikeye neden olan kaçak minarenin üç yıldır neden yıkılmadığına dair Elazığ İl Özel İdaresi yetkilisi, “Encümenden karar çıktı ancak şuan burası yıkılmadı. Burası bizim içinde problem fakat yıkımı da problem. Bu tarz yerler için biz ihaleye çıktık ama ihaleye kimse girmedi. O yüzden bu yapıda o şekilde kaldı” diye konuştu.

“ZAYİAT OLURSA BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?”

Kaçak minareyle ilgili daha önce SÖZCÜ'ye konuşan Elazığ İl Genel Meclisi MHP grup başkanvekili Osman Dilek, “Minarenin eski haline dönmesi yönünde bir karar aldık. Bunu da üzülerek söylüyorum, devlet dairelerinde bu tür kararlar alındığı zaman bir yerde bir şeyler oluyor ve sorunlar sümenaltı yapılıyor. Burası, uçuş sahası içerisinde olan bir yapı, Allah korusun bir kazanın, ölümlü bir hadisenin olmasından sonra mı işlem yapacağız? Kanun varsa eğer Devlet Hava Meydanları bir yazı göndermiş sizi uyarmış o uyarıya uymak zorundasınız. Bir helikopter takıldığı zaman o minare bir vatandaşın evinin üzerine yıkılırsa, zayiat verirse bunun bedelini kim ödeyecek, Bunun sorumluluğu kime ait olacak?” ifadelerini kullanmıştı.

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