Ucuz ekmeğe kurşun fırıncı Osman’ı yıldırmadı: Satmaya devam

Antalya’da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle meslektaşının av tüfeğiyle saldırısına uğrayan fırıncı, ekmeği ucuza satmaya devam ediyor. Saldırı sonrası 4 lira ekmeği 3,5 liraya satmaya başlayan fırıncı vatandaşların da takdirini kazandı.

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Antalya'da geçen hafta ekmek 3 lirayken 2 lira 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle 9 aylık hamile eşi ve kendisi işyerindeyken meslektaşı İ.A.'nın tüfekli saldırısına uğrayan fırıncı Osman Soylu, kentte 1 lira zam uygulanıp 4 liraya çıkan 210 gram ekmeği, saldırıya rağmen bugün itibariyle 3,5 liradan satmaya başladı.

Ucuz ekmek satan fırına rağbet gösteren vatandaşların da fiyattan oldukça memnun olup, dörder, beşer ekmek aldığı gözlendi.

Yaşadığı saldırıyı değerlendiren Soylu, “Biz zaten fiyatı 3,5 liraya çekecektik. Arkadaş biraz erken davrandı. Yapılmaması gereken bir hareketti. İçeride müşterimiz, çalışan personelimiz vardı. Şu anda ev hapsinde olduğunu duyduk. Tedirginliğimiz devam ediyor. Yine uygun satıyoruz. Saat 11’de bunu yapabilen bir arkadaş, her şeyi yapabilir” dedi.

KÖTÜ MAL KULLANMIYORUZ

Halkın yanında olmak için ekmeği 3,5 liradan sattığını ifade eden Soylu, “Şu andaki fiyatımızı ham maddeler çok arttığı için 3,5 yaptık. Şu an 4 lira ama bugün itibariyle 3,5 liraya veriyoruz. Bu şekilde halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Genelde yoğun oluyoruz, vatandaşlarımız memnun. Ucuz satıyoruz diye, kötü mal kullanmıyoruz. Gramajı da 210 gram 4 lira olan ekmekle aynı. Denetlemeden de geçiyoruz” diye konuştu.

10 TANE EKMEK ALANLAR VAR

Osman Soylu'nun uyguladığı fiyat politikasından bölge halkı oldukça memnun. Mahallelilerden Erol Yurt, “3 liraya versinler, oradan alırlar. Gayet uygun fiyat. Gramajını bilmeyiz ama normal ekmek. Olayı da sosyal medyadan duydum. Yapılan yanlış. Herkes istediği fiyattan satabilir. Kaç senedir biz bu fırından alıyoruz, memnunuz. Herkes 4 liraya verirken, burası 3,5 liraya veriyor. Ben iki tane alıyorum 1 lira kar yapıyorum ama günde 10 tane ekmek alan kişiler var” diye konuştu.

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