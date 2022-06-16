Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen’in annelerine küfür eden AKP’liye ödül gibi ceza

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen’in annelerine ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan eski AKP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Çelebi Altuntaş hakkında karar çıktı. Hiçbir pişmanlık göstermeyen sanığa 2900 TL para cezası verildi. Ceza beş takside bölündü ve ertelendi.

Ümit TÜRK

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Sosyal medyadan usta gazeteciler Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve sanatçı Müjdat Gezen’in annelerine ağır küfürler eden eski AKP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Çelebi Altuntaş hakkında açılan ceza davasında karar verildi.

Çelebi Altuntaş, 2017 yılında Twitter'da üç saygın ismin annelerine alenen küfür ve hakarette bulunmuş ve gelen tepkiler karşısında da “Sizden korkan sizin gibi olsun. Ne ceza verilirse şereftir” diyerek suçunu kabul etmişti.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen yargılamada da herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermeyen sanık Altuntaş, paylaşımı da Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’in torunu için TV programında sarf edilen sözlerden dolayı yaptığını söyledi.

Savcı, sanığın ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Avukat Celal Ülgen de sanığın herhangi bir pişmanlık göstermediğinin dikkate alınarak verilecek cezanın para cezasına çevrilmemesine talep etti.

5 TAKSİTLE 2900 TL PARA CEZASI VE ERTELEME

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa 175 gün adli para cezası verdi. Daha sonra sanığın ‘yargılama sürecindeki olumlu davranışları’ gerekçe gösterilerek ceza 145 gün adli para cezasına indirildi.

Bu ceza da günlüğü 20 TL'den 2900 TL'ye çevrilerek 5 eşit taksitte ödenmesine karar verildi. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat getiren mahkeme, verilen cezanın ertelenmesine karar verdi.

“MUHALİF VE GAZETECİYE YAPILINCA BÖYLE”

Verilen kararı eleştiren Avukat Celal Ülgen, “Özdil, Dündar ve Gezen’in annelerine açıkça küfreden Çelebi Altuntaş'a neredeyse ödül bile verilecekti. Hakaret ve küfür; muhalife, gazeteciye, tiyatrocuya yapılınca böyle. İktidara ya da yardakçılarına yapılınca hapis, cezaevine girdi çıktı, siyaset yasağı… İşte Türk yargısının çifte standardı ve düşürüldüğü durum. Hak, hukuk ve adaleti olmayan yargının kısa özeti” dedi.

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