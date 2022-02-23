UKOME’de karar çıktı: Taksilerde yeni köprü tarifesi

İstanbul’da köprü, ücretli yol ve tünellerde taksiciler; yolculuğunu tamamlamış vatandaştan artık geri dönüş ücreti talep edemeyecek.

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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) şubat ayı toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın başkanlığında toplandı. Oturumda taksilerin köprü geçiş ücretleri revize edildi.

Teklifte, “Boğaz Köprüleri, Avrasya Tüneli, ücretli otoyol veya otogar gibi ücretli bölgelerin kullanımının, yolcu tarafından talep edilmesi durumunda, yolculuk esnasında taksi içinde bulunan yolcudan taksimetre ücretinin yanı sıra o an kullanmış olduğu geçiş ücreti alınır. Yolculuğunu tamamlamış kişiden, geri dönüş köprü ücreti, otoyol ücreti veya tünel ücreti ya da başka bir ilave ücret talep edilemez” denildi.



ODA BAŞKANI KARŞI ÇIKTI

Teklifin oylanması öncesinde söz alan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, karara karşı çıkarak “Ücretli otobanlar yollar konusunda hemfikiriz. Fakat köprüler hakkında sıkıntı var. Biz federasyon olarak hem gidiş hem dönüş ücretinin alınmasını talep ediyoruz. Taksi şikayet oranları artar. Taksici yakadan geçerken dönüş ücretinin verilmeyeceğinin kararı çıkarsa ‘ben karşıya geçmem' diyebilir. Yolcumuzla taksicimiz arasında hoş olmayan ifadeler kullanılabilir. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Eskiden de böyleydi. Şimdi bu uygulamanın gidiş dönüş olmasını talep ediyoruz” dedi. Oda temsilcisi Aksu'nun tek başına ret oyu verdiği teklif , oyçokluğu ile kabul edilmiş oldu.

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