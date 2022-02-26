Ukrayna Büyükelçiliği: Dost kara günde belli olur
Türk vatandaşlardan gelen yardımların fotoğrafını paylaşan Ukrayna Büyükelçiliği, "Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur" ifadelerine yer verdi.
Ukrayna Büyükelçiliği, Türk vatandaşlardan gelen yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.
Ukrayna Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabında, “Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur” ifadelerine yer verildi.
MEVLANA’NIN SÖZLERİ HATIRLATILDI
Paylaşımda ayrıca, “Bugün, Mevlana'nın ‘aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözleri ayrı anlam taşıyor” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Büyükelçiliği, Türk vatandaşlardan gelen yardımların fotoğraflarını da paylaştı.