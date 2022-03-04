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Ukrayna’da 199 Türk personelden 26’sı tahliye edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da Türk sahipli/işletenli 23 gemide bekleyen 199 Türk personelden 26'sının tahliye edildiğini, 173'ünün tahliyesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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Ukrayna’da 199 Türk personelden 26’sı tahliye edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna’da bekleyen; Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26’sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir” denildi.

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