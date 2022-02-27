Ukrayna’da mahsur kalan Türk öğrencilerin yardım çığlığı

Ukrayna’nın Harkov kentinde mahsur kalan Türk öğrenci Abdurrahman Serenay, "Her an bombalanma tehlikesi altındayız. Buradan tüm Türkiye’ye sesimizi duyuruyoruz. Biz çok zor durumdayız. Ağır bir şekilde bombalıyorlar. Lütfen bizim sesimizi duyun. Acil bir şekilde buradan tahliye edilmek istiyoruz” diye seslendi. Türk öğrenci, bombalama anlarının görüntüsünü de kendisini tehlikeye atarak kayıt altına aldı.

Mert ÖZ

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Ukrayna'nın Harkov kentinde savaşın ortasında kalan öğrenciler SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaşarak, “Acil kurtarılmayı bekliyoruz” seslenişinde bulundu.

“AĞIR BİR ŞEKİLDE BOMBALANIYORUZ”

Ukrayna'nın Harkov şehrinden seslenen Abdurrahman Serenay, “6 ay önce hukuk fakültesi okumak için İstanbul'dan Ukrayna'nın Harkov şehrine geldim. 24 Şubat gecesi saat 5 sıralarında uyurken ağır bombardıman sesleriyle uyandık. O saatlerden bu saatlere kadar ağır bir şekilde bombalanıyoruz” dedi.

“EVDEKİ ERZAĞIMIZ BİTMEK ÜZERE”

Harkov şehrinde erzak sıkıntısı çektiklerini de belirten Serenay, “Marketlerde, eczanelerde uzun kuyruklar var. Alabileceğimiz bir erzak yok. Bütün erzakları bitirdiler. Burada çok zor durumdayız. Bebekler ve çocuklar metro altlarında buz gibi soğukta yatıyorlar. İnsanlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Bizim şu anda evdeki erzağımız bitmek üzere” diye konuştu.

“TAHLİYE EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER O ZAMANDAN BERİ BEKLİYORUZ”

Türkiye'den yetkililerin tahliye sözünün hala gerçekleşmediğini anlatan Serenay, “Türkiye bizi tahliye edeceğini söyledi ama o zamandan beri bekliyoruz. Şu anda herhangi bir şey yok. Harkov şehrinde mahsur kaldık” dedi.

“HER AN BOMBALANMA TEHLİKESİ ALTINDAYIZ”

Görüntüleri Ukrayna'ya ait askeri üssün önünde kaydeden Türk öğrenci Serenay, evinin bu üsse çok yakın olduğunu belirterek içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekti.

Abdurrahman Serenay, ”Her an bombalanma tehlikesi altındayız. Buradan tüm Türkiye'ye sesimizi duyuruyoruz. Biz çok zor durumdayız. Ağır bir şekilde bombalıyorlar. Lütfen bizim sesimizi duyun. Acil bir şekilde buradan tahliye edilmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“TAHLİYE OTOBÜSÜNDE SADECE AKP'LİLER VARDI”

Serenay, dün Harkov'dan sadece bir tahliye otobüsü kalktığını ve birçok Türk'ün otobüse alınmadığını belirterek, “Bu otobüsün içinde sadece AKP milletvekilleri, AKP üst yöneticilerinin akrabaları ve yakın arkadaşları vardı” iddiasında bulundu.

BOMBA YAĞAN SOKAKLARDA YAŞANANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Serenay, kendisini tehlikeye atarak bombaların yağdığı sokaklarda görüntü çekimi de yaptı. O anları saniye saniye kayıt altına alan Türk öğrenci, görüntüleri SÖZCÜ ile paylaştı.

Farklı zamanlardan yaptığı çekimlerde Serenay'ın evinin üstünden jetlerin geçtiği de görüldü.

3 TÜRK ÖĞRENCİ BOMBARDIMAN ALTINDA MAHSUR

Türk öğrencilerin saat 18.15 itibarıyla son durum bilgisine ulaşıldı. 3 Türk öğrencinin evlerine kapandığı, erzak sıkıntısı çektikleri ve sokağa çıkma yasağı olduğu öğrenildi. Abdurrahman Serenay dışında Harkov'da mahsur kalan diğer öğrencilerin Mehmet Şükrü Çiftçi ve Fatih Dursun oldukları bilgisine ulaşıldı.

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