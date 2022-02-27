Ukraynalı aktivist ülkesinde yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı

Ukraynalı aktivist Lesia Ogryzko, Rusya'nın işgale kalkıştığı ülkesindeki son durumu anlattı. Dördüncü günü itibariyle savaşı kazanma inançlarının arttığını belirten Ogryzko, “Bunun Putin rejiminin sonunun başlangıcı olduğuna ikna olduk. Sorulması gereken tek soru, kaç can ve toprağımızdan kaç kilometrekareyi feda etmemiz gerektiğidir. Ukrayna sadece Ukrayna topraklarını savunmakla kalmıyor. Batı medeniyetinin ilke ve değerlerini de savunuyor” diye konuştu.

Mert ÖZ

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Ukraynalı insan hakları aktivisti ve Birleşmiş Milletler (BM) Devlet İlişkileri Danışmanı Lesia Ogryzko, Rusya'nın askeri operasyon başlattığı ülkesinde yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı.

“HER CEPHEDEN SALDIRIYA UĞRUYORUZ”

Ogryzko, “Ukrayna neredeyse tüm cephelerden saldırıya uğruyor. Ukrayna'da hiçbir şehir güvende değil. Burada alarmları, sirenleri duyuyor, sığınaklara saklanıyoruz. Ukrayna’nın hemen hemen her yerinde durum bu şekilde” diye konuştu.

“SİVİLLER HEDEF ALINIYOR”

Rus ordusunun sivilleri hedef aldığını öne süren Ogryzko, “Sivilere ait evler, hastaneler, yetimhaneler, anaokullarını hedef almak açıkça uluslararası insan hakları ihlalidir” dedi.

“SAVAŞI KAZANMA KONUSUNDA İNANÇLIYIZ”

Rusya'nın başlattığı operasyonda gün gün yaşananları anlatan Ogryzko,

”İlk gün durum oldukça ciddi olsa da aynı zamanda durum stabildi. Ukrayna ordusu, dünyanın en büyük ikinci ordusuna karşı savaşıyor.

Savaşın üçüncü gününde şimdiye kadar tek bir küçük veya büyük şehrinin ele geçirilmemiş olması, Putin'in planının suya düştüğü anlamına geliyor.

Bu yüzden biz Ukrayna'da bu savaşı kazanma konusunda inançlıyız ve ordumuza güvenebileceğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

Batının desteği hakkında da konuşan Ukraynalı aktivist Lesia Ogryzko, “Batılı müttefiklerimizin ilk tepkileri zayıftı. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradık. Ancak savaşın dördüncü günü biraz daha her şey iyiye gidiyor” dedi.

“YAPTIRIM BEKLİYORUZ”

Ülkesinin batıdaki müttefiklerinden beklentilerini de aktaran Ogryzko, Rusya'ya SWIFT sistemi için alınacak kararı, enformasyon teknolojileri üstündeki blokaj kararını, enerji ve yakıt tedariki konusunda yaptırımı beklediklerini belirtti.

“ÜLKEYİ TERK ETMEYENLER YİYECEK DAĞITIYOR, ORDUYA YARDIM EDİYOR”

Ukrayna'yı çok sayıda insanın terk ettiğini ancak kayda değer bir kesimin ülkelerini terk etmeyerek dayanışma yarattıklarını anlatan Ogryzko,

“Şehirlerde insanlar gönüllü olarak yiyecek veriyor, ordunun barikatları güçlendirmesine yardım ediyor. Bu bize 2013-14’teki onur devrimimiz sırasında tanık olduğumuz atmosferi hatırlatıyor” dedi.

Savaşın sadece sahada değil, enformasyon teknolojileri üstünde de sürdüğünü anlatan Ogryzko, bu konuda donanımlı olan Ukraynalıların siber cephede de savaştığını anlattı.

“BİR GÜNDE UKRAYNA İÇİN 10 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI”

“Artık sadece orduda değil, toplumda da büyük bir seferberliğe tanık olduk” diyen Ogryzko, özellikle Ukrayna için başlatılan bağış kampanyalarına dikkat çekti.

Ukraynalı aktivist, sadece bir günde Ukrayna hesaplarına 10 milyon Amerikan Doları’nın bağış usulüyle toplandığını belirtti.

“BATI MEDENİYETİNİN İLKE VE DEĞERLERİNİ DE SAVUNUYORUZ”

Ogryzko, “Bunun Putin rejiminin sonunun başlangıcı olduğuna ikna olduk. Sorulması gereken tek soru, kaç can ve toprağımızdan kaç kilometrekareyi feda etmemiz gerektiğidir” dedi ve “Ukrayna sadece Ukrayna topraklarını savunmakla kalmıyor. Batı medeniyetinin ilkeler ve değerlerini de savunuyor” diye ekledi.

TÜRKİYE’DEN YAPILAN YARDIMLARA DEĞİNDİ

Türkiye'den yapılan yardımlar hakkında da konuşan Ogryzko,

“Son yarım, hatta bir yılda Türkiye’den çok destek gördük. Birkaç hafta önce Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzaladık.

Türkiye son birkaç hafta ve ay içinde bize çok sayıda ağır askeri teçhizat sağladı. Bu, bizim Rus saldırganlığına karşı savunmamız için çok önemlidir” dedi.

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