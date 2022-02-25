Ukraynalılar Barış Meydanından haykırdı: Lütfen sesimizi duyun!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti. Ukrayna’daki yakınları için dua etti gözyaşı döktü.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nda yaşayan Ukranyalılar, İsmail Cem Dostluk ve Barış meydanında Rusya'nın saldırısını protesto etti. Ukrayna bayrakları, üzerinde Rusça, Ukraynaca ve Türkçe savaş karşıtı sloganlar bulunan dövizler taşıyan Ukraynalılara, Türk vatandaşları da destek verdi.

Ölenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı ile Ukrayna Ulusal Marşı okundu. Türkiye'nin boğazları savaş gemilerine kapatmasını isteyen Ukraynalılar zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

“YAŞANANLARI SEYREDEREK ÜZÜLMEK YETMİYOR”

Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın savaş hakkındaki açıklamasını okudu.

Burgaç, savaşın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı olduğunu söyleyerek,

“Ukrayna'da kardeşlerimiz, çocuklarınız, ailelerimiz var. Avrupa gibi bir coğrafyada barış ve özgürlük isteyen bir ülkeye tüm dünyanın destek vermesi gerekiyor. Lütfen sesimizi duyun yardım edin.

Televizyonlar karşısında oturup yaşananları seyrederek üzülmek yetmiyor artık. Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkilere bağlıdır” dedi.

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