Ümit Özdağ: AKP’li başkanı gözaltına alan polisler özür diletilerek açığa alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kavgaya karışan AKP Gençlik Kolları Başkanı'nı gözaltına alan polislerin, AKP'lilerden özür diletilerek açığa alındığı iddiasını paylaştı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 27 Haziran günü kavgaya karışan AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın gözaltına alınması sonrası işlem yapılmadan serbest bırakıldığı, polise de AKP gençlik kolları üyelerinden özür diletildiği iddiasında bulundu.

GÖZALTINA ALINAN AKP’Lİ BAŞKANIN TORPİLLE SERBEST BIRAKILDIĞI İDDİASI

Özdağ, yaşanan olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

* “27 Haziran akşam saatlerinde ilçe emniyet binası karşısında bulunan parkta kavga ihbarı gelmiş, bunun üzerine olay yerine bekçi ekibi sevk edilmiş, şahıslar birbirinden şikayetçi olmayarak ayrılmışlar. Ancak daha sonra iki kez daha kavga etmeleri üzerine bekçiler müdahale etmiş.

*Üçüncü kez kavga eden kişilere müdahale eden bekçiler, kavga eden şahıslarca darp edilmek istenmiş. Bekçiler, yardım anonsu yaparak destek istemiş ve ilçede bulunan tüm polis ve bekçi unsurları olay yerine intikal eder 4 şahsı kelepçeleyerek ilçe emniyete götürmek istemiştir.

*Saldırgan şahıslardan birisi, polis ve bekçilere saldırarak AK Parti gençlik kolları başkanı olduğunu, kimsenin kendisini ve yanındakileri göz altına alamayacağını söyleyerek bağırmıştır.

*Polis saldırganları işlemler için ilçe emniyet müdürlüğüne götürmüş ve işlem yapacağı sırada İlçe Emniyet Müdürü işlem yapılmamasını istemiştir. Müdür, olaya müdahale eden diğer polislerin ilçe binasına gelerek şahıslardan özür dilemelerini bu konunun kapanmasını istemiştir.

“2 BEKÇİ VE 1 POLİS AÇIĞA ALINDI”

*Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi koridorlarında kameralar önünde 8 resmi polis ve 2 bekçiye, kavga eden ve görevli memurlara tehditler savuran 4 kişiden özür dilettirilmiş. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden şahısları kelepçeleyen 2 bekçi ve 1 polis açığa alınmıştır.”

SOYLU’YA YÜKLENDİ

Açıklamalarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak ve polis fotoğrafları paylaşarak devam ettiren Özdağ, “Soylu, Türk Polisi’nin bakanı değildir. Polisin görev yapmasını engellemekte, onurunu kırmaktadır. Özür diletilen polisler, sadece oradaki polisler değildir. Fotoğraftaki bütün polisler ve Türk devletine özür diletildi. Zafer Partisi Türk Milleti’ne Türk devletini geri verecektir” dedi.