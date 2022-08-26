Ümit Özdağ: Diyanet İşleri Başkanı, Türk milletine düşmandır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk ve Sultan Alparslan’ın adını anmamasına tepki gösterdi. Özdağ, “Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk milletine, Türk tarihine, Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmandır. Bu adam Diyanet İşleri Başkanı da değildir” dedi.

Müslüm EVCİ

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi konulu cuma hutbesinde Sultan Alparslan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yine yer vermedi.

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Büyük Taarruz kutlamaları için Afyonkarahisar'da bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet'in hutbede Atatürk ve Sultan Alparslan'a yer vermemesine sert tepki gösterdi. Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda partilerle birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi:

* “Bugün 26 Ağustos. Türk ordusunun Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruzu başlattığı günün 100. Yılındayız. Taarruzun gerçeklemesinin 100. Yıl dönümünde Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa Sabri zihniyetine sahip olduğu için ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını andı ne de 16 Ağustos 1071'de Romen Diyojen'in ordusunu Malazgirt'te tarihe gömen Sultan Alparslan'ın adını andı. Metnin içerisinde bu zaferi kazana büyük Türk milletinin adı da yoktu.

“SİZİ KİMSEYLE RAHMET ANMAYACAK”

* Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk milletine, Türk tarihine, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Bu adam Diyanet İşleri Başkanı da değildir. Mustafa Sabri'den sonraki son şeyhülislamdır. Duyduk ki Londra'dan ev satın almış. Anlaşılan o da kendisi gibi kaçanlar gibi yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor. Kaçmalısın da zaten sen. Allah'tan kork!

* Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük taarruzunu yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim ahlaksızlıktır! Sizin bu yobazlığınız, millet düşmanlığınız, camileri iktidarın arka bahçesine çevirmeniz yüzünden millet artık Cuma namazlarına gitmiyor.

* Son 20 yılda Anadolu'da bin senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden arttı. Ey Diyanet İşleri Başkanı olan adam, bil ki sen Sovyetler Birliği'nde Ateizmi Geliştirme Derneği Başkanının yapmış olduğundan daha fazla ateist yetiştirdin.

* Senin İslam'a verdiğin zararı bir tek Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah Sultan Alparslan'a Atatürk'e rahmet eylesin.”

Ümit Özdağ ve partililer açıklamalarının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.

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