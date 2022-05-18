Ümit Özdağ’dan Erdoğan’a zehir zemberek sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın grup konuşmasındaki sözlerine yanıt veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Sayın Erdoğan, 20 seneden bu yana Türk devletinin bütün bilgileri, dosyaları, dinlemeleri senin elinde. Benimle ilgili olanlar da...Hadi al onları gel, televizyonda tartışalım. Ama biz televizyonda tartışmadan önce, rahmetli Erbakan hocanın hala kayıtlarda duran iddialarına bir cevap ver kendinle ilgili" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef alarak, “Son günlerde yaşanan Suriyeli sığınmacı tartışması kirli planın bir parçası. İrapta mahalli olmayan istihbaratçı artığı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyoruz. Onların mesleği, vazifesi, görev emri bu” ifadelerini kullanmıştı.

HEM İKTİDARA HEM MUHALEFETE YÜKLENDİ

Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren Özdağ, muhalefeti de eleştirerek şöyle dedi:

*Saray rejimi bir yandan, sarı muhalefet diğer yandan birlikte Zafer Partisi'ne en ağır şekilde saldırıyorlar. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'ni sarayın psikolojik harekatçısı olmakla suçluyor. Erdoğan, Zafer Partisi'ne istihbaratçı artığı diye saldırıyor.

*Kılıçdaroğlu da sitem ediyor. ‘Sen bu Zafer Partisi'ne neden uyup da Suriyeliler meselesini gündeme getiriyorsun' diye. Aslında olan şu. Zafer Partisi 8 ay önce kuruldu. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki kayıkçı kavgası bozuldu.

*Çünkü Zafer Partisi, iktidarıyla, muhalefetiyle mevcut sistem partileri dışında Türk milletinin iradesini Türk siyasetine taşıdı. Türkiye'de 10 milyonu aşan sığınmacı ve kaçakla, dünyanın göçmen kampı haline gelmesine, Erdoğan ve Erdoğan'ın getirdiği milyonlara ses çıkarmayıp, onlara vatandaşlık vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu'nun oyununu bozdu Zafer Partisi.

*Zafer Partisi'nin muhalefeti sadece saray rejimine değil, iktidarı ve muhalefetiyle birlikte mevcut sistemedir.

*Zafer Partisi ne beşli çeteyle iş yapar ne de sarı muhalefet gibi beşli çeteyle daha iktidara gelmeden holdinglerini ziyaret edip, kucaklaşıp, gelecekteki yağmalarının planları üzerine çalışır.

ERDOĞAN’A TELEVİZYONDA TARTIŞMA ÇAĞRISI

Erdoğan’ın ‘İstihbaratçı artığı' sözlerine yanıt veren Özdağ, şöyle devam etti:

*Enişten mi söyledi? Eniştenden mi duydun? Ben istihbaratçı değilim. Ancak senin devlet yönettiğini zannedip, FETÖ'cü istihbaratçı artıklarıyla, Tuncay Güney ile Ergenekon davasını oluşturduğunu, Şemdin Sakık gibi bir asker katiliyle Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandığını, devletin harem-i ismeti olan özel kuvvetler komutanlığının arşivini FETÖ'cü yargıçlara teslim ettiğini biliyorum.

*Sayın Erdoğan, 20 seneden bu yana Türk devletinin bütün bilgileri, dosyaları, dinlemeleri senin elinde. Benimle ilgili olanlar da…Hadi al onları gel, televizyonda tartışalım. Ama biz televizyonda tartışmadan önce, rahmetli Erbakan hocanın hala kayıtlarda duran iddialarına bir cevap ver kendinle ilgili.

“BENİM BİR GÖREV EMRİM VAR”

Erdoğan’a “Türk olan hiçbir şeye değer vermiyorsun” diye seslenen Özdağ, “İstihbaratçı değilim ama ben iyi bir bilim adamıyım. Senin bütün hayatın boyunca tek bir kitabı başından sonuna kadar okumadığını tahmin ediyorum. Ama benim kitaplarımı üst üste koysak, senin uzun boyunu aşıyor. Bir de benim görev emrimi yerime getirdiğimi söylemişsin. Konuşman içindeki tek doğru bu. Benim bir görev emrim var. Ben bu görev emrimi, senin politik yaşamındaki en büyük düşmanın olan, ismini yüzlerce tesisten sildiğin, milletin hafızası ve kalbinden çıkarmak için mücadele ettiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım” ifadelerini kullandı.

Özdağ, Erdoğan’a seslenerek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“2023 bir final değil, bir başlangıçtır demişsin. Bu senin için bir final ama Türk milleti için bir başlangıç olacak. Sen gideceksin. Senle birlikte Suriyeliler de gidecek.”

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