Ümit Özdağ’dan randevu vermeyen kaymakama tepki: Bu kadar Süleyman’dan korkma

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Esenyurt kaymakamından iki kez randevu talep ettiğini ancak bir türlü alamadığını ifade ederek sert tepki gösterdi. Özdağ, "Kendisine hatırlatıyorum; AK Parti'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kaymakamısın. Bu kadar Süleyman'dan korkma. Bugünün yarını var unutma. Gelecek sene Ankara'ya gelip 'buyurun efendim' demek zorunda kalacaksın" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İstanbul Esenyurt’ta ziyarette bulundu. İlçede yaşanan sığınmacı sorunlarına dikkat çeken Özdağ, vatandaşlara çağrıda bulundu.

“SURİYELİLERDEN KORUNACAK DURUMA GELDİK”

Türk vatandaşlarının ilçede ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürüldüğünü ifade eden Özdağ, şunları söyledi;

*Esenyurt yıllardan bu yana Türkiye’nin en çok göç alan ilçelerin başında yer alıyor ve bu yükün altında Esenyurt her geçen gün biraz daha fazla eziliyor. Esenyurtlular adeta kendi ilçelerinde ikinci sınıf vatandaş haline gelmiş durumdadır.

*Artan ev fiyatları Esenyurtluları ezdiği gibi birçok sitede de azınlık durumuna getirdi. Ama bu ekonomik ve kültürel zorluklar yetmiyormuş gibi bir de buradaki vatandaşlarımız güvenlik sorunuyla karşı karşıya.

*Bir iç savaştan geldiler, Suriyelileri yıllardan beri koruyoruz ama şimdi biz Suriyelilerden korunacak duruma geldik.

“EN SON GERÇEKLEŞEN AHLAKSIZ SALDIRI…”

*En son gerçekleşen ahlaksızca saldırı Esenyurt’taki durumun hangi noktaya geldiğinin en açık göstergesi. Esenyurt halkı artık öfkesini sokaklara taşımaya başladı.

*Buradan bütün Esenyurtlulara sesleniyorum; kızmakta, öfkelenmekte haklısınız ancak öfkenizi sokağa değil sandığa taşıyın. Bırakın polis görevini yapsın lütfen Türk polisiyle karşı karşıya gelmeyin.

*Suçlu elbet cezasını alacak, bundan sonra da ne yazık ki böyle şeyler gerçekleşecek çünkü Türkiye kötü yönetiliyor. Çünkü ülkemizde 10 milyonu aşan kaçak sığınmacı var.

“HEPSİNİ YOLLAYACAĞIZ”

*Daha dün bu ilçeden 464 kişiyi gözaltına alarak sınır dışı etmek için eylemde bulundular ama daha binlercesi var.

*2023’e kadar sinirlerinize hakim olarak bekleyecek ve sabredeceksiniz. Merak etmeyin önümüzdeki seçimden sonra bütün kaçak sığınmacılar vatanlarına dönmeye başlayacak. Hepsini yollayacağız. Bırakın polisler işini yapsın, sizler de bu süreçte çocuklarınızı daha iyi koruyun.

RANDEVU VERMEYEN KAYMAKAMA SERT TEPKİ

*Bu arada ifade etmek istiyorum; bu Esenyurt’a üçüncü gelişim. İki sefer kaymakamdan randevu istedim, her iki seferde de kaymakam, Zafer Partisi Genel Başkanı’na randevu verecek saati bulamadı.

“BU KADAR SÜLEYMAN’DAN KORKMA”

*Kendisine hatırlatıyorum; AK Parti’nin değil Türkiye Cumhuriyeti’nin kaymakamısın. Bu kadar Süleyman’dan korkma. Bugünün yarını var unutma. Gelecek sene Ankara’ya gelip ‘buyurun efendim’ demek zorunda kalacaksın.

*Biz Zafer Partisi olarak İstanbullulara ve Esenyurtlulara söz veriyoruz; hukuki, siyasi meselede yanınızda olacağız.

*Sizin refahınız için mücadele ediyoruz. Ve bu mücadeleden de ne kadar üzerimize gelirlerse gelsinler, ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar bize ırkçı derlerse desinler yılmadan devam edeceğiz. Biz ırkçı değiliz, biz Türk’üz Türk…

İlginizi Çekebilir Özdağ'dan Akşener'e çağrı: Bizimle birlikte Yavaş'ın adaylığını destekleyin

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a ziyaret! Krize dikkat çektiler