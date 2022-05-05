Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’ya: Saat 11.00’de erkeksen orada bekle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına sert yanıt veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11:00’de. Erkeksen orada bekle” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında sığınmacı sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın finanse ettiğini söylediği ve yapımcısının gözaltına alındığı Sessiz İstila filmiyle ilgili konuştu. Soylu, Ümit Özdağ'ın “Bu filmi ben finanse ettim” açıklamalarına “Soros taktiğidir” diye yanıt verdi.

“HAYVANDAN AŞAĞI”

Soylu, “Sessiz İstila diye bir filmle birlikte, ‘Suriyeliler Türkiye'yi istila edecekler, biz ülkemizde yaşayamayacak hale geleceğiz' gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Sokaktaki vatandaşı ürkütmeye çalışan bir süreci tetiklemeye çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası yok. İslam'da bunlar için ‘hayvandan aşağı' deniyor. Bunlar böyle tipler” dedi.

Program devam ederken Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Soylu'nun konuşmalarına yanıt verdi. Özdağ “Soylu, ‘Özdağ Soros taktikleri uyguluyor' demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan değil, Toros’tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi” mesajını paylaştı.

Program sunucusunun Özdağ'ın yanıtını okumak istemesi üzerine Soylu, cevabı duymak istemediğini dile getirdi.

“ADAM YERİNE KOYMAM”

Programı terk edeceğini söyleyen Soylu, Özdağ için “Adam yerine koymam, kabul etmem. İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. Haysiyetsiz adam” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun canlı yayında söylemiş olduğu “Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz? Haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir” şeklindeki sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan sert bir yanıt geldi.

“ERKEKSEN ORADA BEKLE”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ şöyle dedi:

* Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum? Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleştirileri yapmış olmama rağmen, hakkımda hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da hakaretle cevap vermeyeceğim.

* Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!

* Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle.

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