Abone Ol

Umuda yolculuğun bedeli 128 bin TL

Yunanistan üzerinden İtalya'ya gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaşan 123 kaçak göçmen Çanakkale'de yakalandı. Göçmenlerin insan kaçakçılarına adam başı 8 bin Euro (128 bin TL) verdikleri öğrenildi.

Yayınlanma: 12:16 - 08 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin kaçak yolculuğunu teknik ve fiziki takibe aldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç gündür takip edilen düzensiz göçmen ve organizatörler, karayoluyla Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çıkışında bulunan Karanlık Liman mevkiine geldi.

Burada sabah saatlerinde fiber tekneye binme hazırlığında bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör Çanakkale İl jandarma ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sayımları yapılan ve insani yardımları yapılan düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından minibüslerle Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Düzensiz göçmenlerin götürmeye hazır bekleyen tekne de Sahil Güvenlik ekiplerinin nezaretinde Yeniköy Limanı'na çekildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler arasında çocuklar dikkat çekerken, bir kız çocuğunun bebeğiyle oynaması ve elinden düşürmemesi yürekleri burktu.

Türkiye üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin ilk başta 4 bin Euro, İtalya'ya vardıktan sonra da 4 bin Euro daha verecekleri öğrenildi.

Arkadaşları donarak ölen göçmenler, yaşadıklarını anlattı İlginizi Çekebilir Arkadaşları donarak ölen göçmenler, yaşadıklarını anlattı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Afganistan Balıkesir Bangladeş Çanakkale Edirne Euro İtalya Kadın Pakistan Türkiye Yunanistan