Umuda yolculuğun bedeli 128 bin TL

Yunanistan üzerinden İtalya'ya gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaşan 123 kaçak göçmen Çanakkale'de yakalandı. Göçmenlerin insan kaçakçılarına adam başı 8 bin Euro (128 bin TL) verdikleri öğrenildi.

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Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin kaçak yolculuğunu teknik ve fiziki takibe aldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç gündür takip edilen düzensiz göçmen ve organizatörler, karayoluyla Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çıkışında bulunan Karanlık Liman mevkiine geldi.

Burada sabah saatlerinde fiber tekneye binme hazırlığında bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 123 düzensiz göçmen ve 2 organizatör Çanakkale İl jandarma ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sayımları yapılan ve insani yardımları yapılan düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından minibüslerle Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Düzensiz göçmenlerin götürmeye hazır bekleyen tekne de Sahil Güvenlik ekiplerinin nezaretinde Yeniköy Limanı'na çekildi.

Türkiye üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin ilk başta 4 bin Euro, İtalya'ya vardıktan sonra da 4 bin Euro daha verecekleri öğrenildi.

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