Umuda yolculukta facia: Biri 5 aylık hamile 2 kadın öldü

Kuşadası kıyılarından Yunanistan’ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken bindikleri lastik bottan denize düşerek boğulan biri 5 aylık hamile iki kadının cesedi bulundu

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi kıyılarından Sisam Adası’na yasadışı yollarla geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, denizde şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle sürüklendi. Büyük panik yaşanan bottaki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.

2 KADIN DENİZE DÜŞTÜ

Göçmenler kurtarılmayı beklerken, yaşanan panik ve dalgalar nedeniyle iki kadın denize düştü. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri bottaki 43 göçmeni kurtarırken, denize düşenleri arama çalışması başlattı.

BİRİ 5 AYLIK HAMİLE

Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden, Jandarma ekiplerinin ise karadan yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonunda, 23 yaşındaki 5 aylık hamile Liberya uyruklu Açeng Maryam'ın kıyıya vuran cesedine ulaşıldı. Bölgede yapılan aramalarda üzerinde kimlik bulunmayan 25 yaşlarındaki diğer kadının da cesedine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler sorgularından sonra Aydın Göç İdaresi yetkililerine teslim edilirken, iki kadının cesetleri ise Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.