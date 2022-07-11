Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmişti! Sürat teknesi karaya çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece yarısı sürat teknesi ile meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ankaralı ünlü iş insanı Ünsal Pala ve eşi Evrim Pala’ya mezar olan 5 milyon TL değerindeki 12 metrelik sürat teknesi akşam saatlerinde karaya çıkarıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Zeytinlikuyu Koyu'nda kendisine ait kaldığı Villa Azur Otel'den 12 yaşındaki kızı Mina Pala ve eşi Evrim Pala ile birlikte bindiği 12 metrelik sürat teknesi ile gezintiye çıkan 52 yaşındaki Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala sahilden 70 metre açıklıktaki 30 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki kayalıklara çarparak kaza geçirdi.

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazanın gürültüsünü duyan beş yıldızlı otellerin su sporları çalışanları botlarla yardıma gitti. Ancak Ünal Pala ve eşi 47 yaşındaki Evrim Pala'nın olay yerinde yaşamını yitirmiş olduğu anlaşıldı.

Kazadan sağ olarak kurtulan Mina Pala ise kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

TEKNE KARAYA ÇIKARILDI

Bodrum'un Torba Mahallesi Balıkçı Barınağı yanından karaya çıkarılan lüks teknenin kayalıklara burundan çarparak kayalıkların üzerine çıktığı ve ağır hasar aldığı ortaya çıktı. Üzerinde 2X300 beygirlik motorlar bulunan ve yaklaşık 5 milyon TL değerindeki lüks sürat teknesi sahil güvenlik ekiplerinin denetiminde çekici aracılığı ile Bodrum'daki yedi emin deposuna kaldırılarak güvenlik altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Ünal Pala ile eşi Evrim Pala'nın cenazelerinin defnedilmek üzere bugün Milas –Bodrum Havalimanı'ndan 14.35 uçağı ile Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

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