Ünal Pala ve eşi Evrim Pala tekne kazasında yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu gece meydana gelen kazada, denizin ortasındaki kayalığa çarpan sürat teknesindeki Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki kızı Mina yaralı kurtuldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki Zeytinlikuyu Koyu'nda saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada 12 metrelik bir sürat teknesini kullanan evli ve iki çocuk babası 52 yaşındaki Ankaralı ünlü iş insanı ve holding yöneticisi Ünal Pala kıyıdan 70 metre uzaklıkta denizin ortasındaki küçük kaya parçalığını fark etmeyerek çarptı.

KAYALIĞIN ÜZERİNDE PARÇALANAN TEKNEDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Çarpmanın etkisi ile parçalanan teknede bulunan Ünal Pala ve eşi Evrim Pala olay yerinde yaşamını yitirirken, kazazedelerin yardımına bölgede bulunan 5 yıldızlı otellerin su sporları çalışanları koştu.

Kazadan sonra kayalığın üzerine düşen 12 yaşındaki Mina Pala ise su sporu merkezi çalışanları tarafından kurtarılarak önce karaya ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

FECİ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Mina Pala'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirten ailenin turizmci yakın arkadaşı Geylan Dursunoğlu SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Çok büyük bir acı ve üzüntü yaşıyoruz. Şu anda hastanedeyiz, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ünal bey ve eşini kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Mina kazayı hafif sıyrıklarla atlattı” diye konuştu.

Olayın ardından savcılık soruşturma başlattı; sahil güvenlik, polis olay bölgesinde inceleme yaptı.

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