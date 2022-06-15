Üniversitedeki şüpheli ölümlerin araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP’li Milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu Akdeniz Üniversitesi'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlardaki öğrencilerin şüpheli ölümlerinin araştırılması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İsmail AKIN

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TBMM Genel Kurulunda şüpheli ölümler üzerine konuşan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak,

“Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisindeki KYK'ya bağlı yurtlarda 10 gün arayla 3 şüpheli ölüm olayı yaşanıyor. Bu acı ölümler sonrasında ‘Manevi danışmanlık' kılıfı altında gençlerin cemaatlere üye yapılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Devletin yurtları da cemaatlere ve tarikatlara teslim edildi. “Manevi Danışmanlık” adı altında kurulan ikna odalarında cemaatler tarafından gençlere baskı yapılıyor” dedi.

“CEMAATLERE TESLİM EDİLDİ”

Yurtlarda uzman psikologlar yerine, ilahiyat eğitimi almış “manevi danışmanların” görevlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren CHP’li Budak, şöyle konuştu;

“2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol imzalanıyor. Bu protokole göre, hiçbir psikoloji eğitimi almamış ilahiyat fakültesi mezunları “manevi danışman” adı altına KYK yurtlarında görevlendiriliyor.

Manevi danışmanların yaptıkları şudur: Çocukları ikna odalarına alıp tarikatların egemenliği altına vermişler. Biz zannediyorduk ki tarikatlar kaçak yurtlar açıyor, çocukları oralarda, bir şekilde kendi dünya görüşlerine göre eğitiyorlar, hâlbuki Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtları da tarikat ve cemaatlere teslim edildi. İstedikleri gibi at koşturuyorlar”

“YURTLARA MANEVİ DANIŞMAN DEĞİL UZMAN PSİKOLOG ATAYIN”

Üçüncü ölümden sonra Kredi Yurtlar Kurumu ve valilik bir açıklama yaptığını aktaran CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak;

“Rektörlük ‘Bizim ilgi alanımız fakat bizim sorumluluk alanımızda değil' diyor. Hâlbuki üniversitenin içinde; o okulun öğrencileri hayatlarına son veriyorlar.

Son ölüm olayının üzerinden dört gün geçmesine rağmen Gençlik ve Spor Bakanı'ndan bu konularla ilgili tek bir kelime açıklama gelmemiş.

Sadece Akdeniz Üniversitesinde yaşanan bir olaydan bahsetmiyoruz, bugün yine genç bir stajyer Avukat Galata Kulesi’nden atlayarak yaşamına son verdi.

Bu gençler niye intihar ediyor? Bu gençlerin sorunları ne? Bu gençlerin sorunlarını çözecek kurum, iktidar kurumudur. Bütün üniversitelerde, bütün Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında en az 1 psikolog, en az 1 terapist bulundurulması gerekiyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu öğrencilere verdiği kredi miktarı, 850 lira. Aileleri feci durumda, açlık sınırının altında yaşıyor ve bu çocukların büyük bir bölümünün ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşadıkları birçok travmanın sonucu olduğunu söyleyebiliriz ve geleceklerinden ümitleri yok.

1 milyon üniversite mezunu şu anda işsiz. Çocuklar okulu bitirse okulu bitirdikten sonra ne iş yapacaklar? Bu kaygılar ve ekonomik koşullar bu çocukları, maalesef, hayattan birer birer koparıyor” dedi.

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