Üniversitelilerden zam eylemi

Üniversite öğrencileri, yüksek faturalara karşı başlattıkları eylemlerine devam ediyor. Evlerinde fatura ödeyemediklerini, ısınamadıklarını belirten öğrenciler, battaniyelerine sarılıp, kitaplarını toplu taşımada, AVM'lerde, kütüphanelerde okudu.

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Üniversite öğrencileri, yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarına karşı “AVM'lerde, kütüphanelerde ısınıyoruz” eylemi başlatmıştı. Eylemlerinde 3. güne giren öğrenciler, yüksek faturaları battaniyelere sarılarak AVM ve kütüphanelerde kitap okuyarak protesto etti.

“ÜNİVERSİTELİ GEÇİNEMİYOR”

Öğrenciler yaptıkları ortak açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Yaşamsal koşulların zorlaştığı, temel ve zorunlu kullanımların (elektrik, doğalgaz, su) ateş pahası olduğu bir dönemden geçiyoruz.

*1 hafta aralıklarla değişen ekonomi modelleri, her gün gelen zamlar, kur seviyesini takip eden milyonlar, ekonomik modeller ve göstermelik ücret artışları ekonomik krizi bastıramıyor, yapay hamleler halkın sofrasına yansımıyor.

*Saray Rejimi nezdinde neoliberal kapitalist sistemin kendisine yöneltilen bir öfkenin adı oldu ‘Geçinemiyoruz'. 2022 Türkiye’sinde yurtlarda niteliksiz ve yetersiz internet koşullarına, arka arkaya gelen gıda zamlarına, elektrik, doğalgaz, su gibi temel ve zorunlu ihtiyaçların ateş pahası olmasına üniversiteliler olarak itirazımız var!

*Temel ihtiyaçların başında gelen barınma ihtiyacı, siyasal iktidarın böbürlenerek anlattığı, cemaat ve tarikatlara peşkeş çektiği, sözde ‘yüksek standartlı’ özde niteliksiz yurtlarla karşılanamaz, karşılanmıyor. 850 lira gibi komik bir burs miktarıyla bir üniversiteli geçinemez, geçinemiyor.

KİTAPLARINI TOPLU TAŞIMADA OKUDULAR

İzmir'de ise öğrenciler ders çalışmak, kitap okumak için kullandıkları elektriğin faturasını ödeyemediklerini gerekçe göstererek, toplu taşımada kitap okudu.

“ÇAYIMIZ ÇORBAMIZLA KÜTÜPHANEDEYİZ”

Eylemlerinin 3. gününde İstanbul’daki Afife Batur Kütüphanesi'nde nöbetlerine devam eden öğrenciler, “Öğrenciler olarak yapılan gıda zamlara karşı nöbetimizin 3. gününde çayımız ve çorbamızla kütüphanedeyiz” diyerek taleplerini de şöyle sıraladı;

*Fatura zamları geri çekilsin ve insani kullanım kotası getirilsin.

*Gıda zamları geri çekilsin ve öğrencilere gıda desteği sağlansın.

*İnternet kullanımında öğrenci yurtlarında sınırsız kota, öğrenci evlerinde kullanım hakkı tanınsın.

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