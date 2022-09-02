Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada, 29 Ağustos’ta, Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara’ya getirildi.
Soruşturmayla ilgili Ankara'da yapılan operasyonda ise Ban'ın şoförü Ahmet K. ile onun eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H. gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan Ban ve diğer şüpheliler, Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılıkta ifade işlemleri sürüyor. (DHA)