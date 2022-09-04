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Üst düzey PKK’lı etkisiz hale getirildi

PKK'nın üst düzey yöneticisi Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi.

Yayınlanma: 10:41 - 04 Eylül 2022 Güncellenme:
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Üst düzey PKK’lı etkisiz hale getirildi

MİT, daha önce Türkiye’de silahlı faaliyetlerde bulunan ve bazı güvenlik güçlerinin şehit olduğu eylemlere katılan ‘Darav Gevda’ kod adlı Bedirhan Abi’yi, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Türk vatandaşlığı bulunan ve katılıp yönlendirdiği silahlı eylemler nedeniyle aranma kaydı bulunan Bedirhan Abi’nin Sincar’da terör örgütü PKK/YBŞ’nin  tugay sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu kapsamda saha ajanlarının da desteğiyle teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik nokta operasyonu planlandı. Abi, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK’ya 2011’de Şırnak’tan katılan terörist Bedirhan Abi, daha sonra Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalına geçti. Terör örgütü tarafından Irak’a çekilen Abi, Sincar’da PKK/YBŞ’ye bağlı tugay sorumlusu olduğu döneme kadar tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. (DHA)

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