Usta gazeteci Yüksel Şengül mezarı başında anıldı

Geçen yıl aramızdan ayrılan usta gazeteci Yüksel Şengül bugün mezarı başında anıldı.

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SÖZCÜ Gazetesi’nde 9 yıl boyunca çarpıcı röportajlara imza atan, Türk basınının güleç yüzlü, sevecen abisi Yüksel Şengül, 65 yaşındayken 26 Haziran 2021’de aramızdan ayrıldı.

Magazin basınının duayenlerinden olan 2 çocuk babası Şengül’ün vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Ailesi, yakınları ve meslektaşları usta gazeteciyi unutmadı.

Usta gazeteci Şengül, ölümünün birinci yıldönümünde Büyükçekmece Yeni Mezarlğı'ndaki mezarı başında eşi Feyhan Şengül, kardeşi Gülten Şentürk, kızı Zeynep ve oğlu Tunahan Şengül, SÖZCÜ Yayın Yönetmeni Serdal Saraç ile yakınları tarafından anıldı.

Yüksel Şengül, SÖZCÜ’deki röportajlarıyla gençlerin en sevdiği isimlerden biri olmuştu. Yazılarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi’nin İletişim Ödülleri’nde ödüle layık görülmüştü.

1956 yılında Üsküp’te doğan usta yazar gazeteciliğe 1976’da Milliyet gazetesinin efsane dergisi Hey’de muhabir olarak başladı. Hürriyet gazetesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2012 yılında SÖZCÜ’ye geçerek magazin müdürlüğü görevini üstlendi.

Konuşanlar Konuşulanlar (1989) ve ‘Röportaşlar’ (1993) adlı iki kitabıyla MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) tarafından verilen ‘Yılın Röportajı’, ‘Yılın Haberi’, ‘Meslek Onur Ödülü’ ve pek çok plaketleri bulunmaktadır.

Sürekli basın kartı sahibi olan Şengül, evli ve iki çocuk babasıydı.