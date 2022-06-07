Üstsüz alışveriş yapan kadın karakola davet edildi

Denizli’de sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde gittiği marketten alışveriş yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

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Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen market çalışanı ve müşteriye aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

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