Uyanık damat kına gecesinden sonra altınlarla kaçan gelini yakaladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan M.Ç., Gaziantep'te tanışıp evlenme kararı aldığı gelin S.A.Ö'nün hareketlerinden şüphelenip takibe aldı. Uyanık damat Kağızman'da yapılan kına gecesinden sonra kendisini bekleyen otomobille kaçmaya çalışan gelini köylülerin de yardımıyla yakalayıp jandarmaya teslim etti.

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Kağızman’a bağlı Çayarası köyünden evlenmek için Gaziantep’e giden M.Ç, burada kendisiyle evlenme vaadinde bulunan S.A.Ö. ve ailesiyle tanıştı.

S.A.Ö ve teyzesi S.B’nin düğün hazırlıkları için Kağızman’a gelmesi sonrası düzenlenen kına gecesinde S.A.Ö’ye 8 bilezik, küpe ve 3 yüzük takıldı. Damat M.Ç. bu süreçte konuşmalarından şüphelendiği S.A.Ö. ve S.B’yi takibe aldı.

UYANIK DAMAT TAKİP ETTİ

Kına gecesinin ardından 01.30’da evden çıkan gelin ve teyzesini takibini sürdüren M.Ç, bu kişileri köyde bekleyen bir otomobile binerken fark etti.

Otomobille kaçmaya çalıştıkları ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sahte gelin, teyzesi ve araçla bu kişileri almaya gelen C.Ö, S.Ö. ve S.A, köylülerin de yardımıyla yakalandı.

Bu kişiler olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan ele geçirilen ve kına gecesinde S.A.Ö’ye takılan takılar ise M.Ç’ye teslim edildi.

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