Uysal: Ekonomik çöküşü derinden hisseden esnaf ‘yeter’ diyor

Kayseri'de esnafın sorunlarını dinleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bugün yaşadığımız ekonomik çöküşü en derin şekilde hisseden esnafımızı, tüccarımızı da dinledik. 'Yeter' diyorlar” şeklinde konuştu.

Müslüm EVCİ

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin “14 Mayıs Demokrasi Şafağı” etkinliğine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

Demokrat Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Uysal, “Milletimiz 72 sene önce iradesini demokrasiden, adaletten, hürriyetten, kalkınmadan, Atatürk'ün hedef gösterdiği ‘muasır medeniyet'ten yana koymuştu. Bugün yine yeniden onlar ‘yeter' diyor, bizse ‘söz milletindir' demeye devam ediyoruz. Kayseri'de “Demokrasi Şafağı” buluşmasındayız” ifadelerini kullandı.

Kayseri ziyaretlerinde esnafla da görüşen Uysal, “’Demokrasi Bayramı’ kutlamaları için bulunduğumuz Kayseri'de, vesilesiyle vatandaşlarımızla da bir araya geldik. Bugün yaşadığımız ekonomik çöküşü en derin şekilde hisseden esnafımızı, tüccarımızı da dinledik. ‘Yeter’ diyorlar” şeklinde konuştu.