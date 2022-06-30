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Uyuşturucu baronu Türkiye’ye getirildi

Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Yayınlanma: 08:58 - 30 Haziran 2022 Güncellenme:
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Uyuşturucu baronu Türkiye’ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu baronu Memet Gezer’in ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Interpol Europol Daire Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapılarak, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı.

ABD'li görevliler refakatinde Türkiye’ye getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanı’ndan teslim alındı.

9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu. (İHA)

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