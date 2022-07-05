Uyuşturucu şebekesine operasyon: 14 kişi tutuklandı

Konya Narkotik Şube Müdürlüğü'nce, Konya merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti ve üretimi yaptığı tespit edilen suç örgütüne yapılan operasyonda 14 kişi tutuklandı. Operasyonda 45 kilo eroin ve 128 bin TL suç unsuru para ele geçirildi.

Müslüm EVCİ

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Polis Ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren kanalların tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir suç örgütünü tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Narkotik ekipleri, şahısların örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde üretimi, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirleyerek örgütte faaliyet gösteren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Konya merkezli olmak üzere Adana, Van, Hakkâri ve Antalya illerinde suç örgütü üyesi şahıslara eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda 45 kilo eroin ve 128 Bin TL suç unsuru para ele geçirilirken gözaltına alınan 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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