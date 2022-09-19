Uzman çavuş, otomobilin içerisinde vurulmuş halde bulundu

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akyol Mahallesi’nde bir otomobilin içerisinde silahla vurulmuş olarak bulunan Uzman Çavuş Abdülkerim Durmuş’un ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli olduğu belirtilen 28 yaşındaki evli uzman çavuş Abdülkerim Durmuş'un bugün Akyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kendisine ait otomobil içerisinde silahla vurulmuş olarak bulan vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma etrafta geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma ve inceleme başlattı. Durmuş'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, etrafında sakin ve sevilen biri olarak bilinen uzman çavuşun ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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