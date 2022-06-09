Uzman Çavuşu şehit eden o haine ağırlaştırılmış müebbet ve 113 yıl hapis

Diyarbakır’da Jandarma karakoluna roketatarlı saldırıda bulunarak bir askeri şehit edip, 7’inisi yaralayan terörist Emrulah Oruç iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 113 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Sanık Agit Seyitoğlu ise 6 yıl 9 ay hapisle cezalandırılarak hakkında adli kontrol kararı verildi. Şehit Uzman çavuştan geriye yürek burkan bu aile fotoğrafı kalmıştı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'daki Özekli Jandarma Karakol Komutanlığına roketatarlı saldırı düzenleyerek 3 çocuk babası Uzman Çavuş Fatih Gökşen'i şehit ettiği gerekçesiyle yargılanan terörist Emrullah Oruç ile Agit Seyitoğlu'nun yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık Seyitoğlu suç tarihinde DİSKİ'nin Kocaköy Şubesinde çalıştığını belirterek, Özekli karakol yakınında telefon sinyal bilgisinin çıkmasının normal olduğunu belirterek, “Evliyim, sigortalı çalışıyorum, beraatımı istiyorum” dedi. Sanık Emrullah Oruç da kimseyi öldürmediğini söyledi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN ÜZERİNDEKİ BİLGİ NOTU ELE VERDİ

Öldürülen başka bir teröristin üzerinde ele geçen dokümanlarda Emrullah Oruç'un örgüte kendi el yazısıyla yazdığı rapor bulundu. Bu raporda, Sur ve Bağlar ilçesindeki çukur ve hendek çatışmalarına katıldığı, yüklü miktarda cephane yakalattığı, örgütün şehir saldırılarını organize eden sözde YPS içinde faaliyet yürüttüğü bilgisi yer aldı.

Sanık Agit Seyitoğlu ile ilgili de ele geçen dokümanda, kendisine örgüt tarafından bir kalaşnikof ile Glock suikast tabancası verildiği belirtilerek, “Bu arkadaş yerel birlik düzeyinde çalışma yürütür. Alandaki arkadaşlarla (teröristler) sürekli ilişki içindedir. Askeri eylemlere katılma potansiyeli vardır. İstihbarat ve keşif çalışması için uygundur” bilgisi yer alıyor.

Mahkeme, Özekli karakoluna üç ayrı noktadan saldırı düzenlendiğini, karakolun misafirhanesinden çıkıp mevzilenmek isteyen Uzman Çavuş Fatih Gökçen'in atılan bomba ve yoğun ateş sonucu şehit olduğunu belirtti. Olayda 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDİP KAÇTILAR

Saldırı sonrasında beş teröristin sivil araçla olay yerinden kaçtığı ve kaçarken köyün içindeki evleri rastgele taradıklarını belirten mahkeme, teröristlerin bu saldırı sonrasında Irak'ın kuzeyindeki sözde karargah ile telsiz görüşmelerinde karakolda beklenmedik bir savunma ile karşılaştıkları, korucuların da dahil olmasıyla eylemin başarısız olduğu için geri çekilmek zorunda kaldıkları bilgisini verdikleri, bu şekilde saldırıya katılan teröristlerin tespit edildiğini vurguladı.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Teröristlerin tel örgüleri aşarak karakol içine sızma girişiminde bulunarak çok sayıda askeri şehit etmeyi planladıklarını belirten mahkeme, kuledeki nöbetçinin saldırıyı fark etmesi ve olayın gündüz gerçekleşmiş olması nedeniyle teröristlerin kaçtığını kaydetti. Mahkeme, bu baskında bacağından yaralanan terörist Emrullah Oruç'u Uzman Çavuş Fatih Gökşen'i şehit ettiği için “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 113 yıl 6 ay hapisle cezalandırıp hükmen tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Mahkeme diğer sanığı ise 6 yıl 9 ay hapisle cezalandırıp hakkındaki karar kesinleşinceye kadar adli kontrol kararı uygulanmasına karar verdi.

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