Üzümünü yağış vuran üretici: Hakkımız 4-5 kişiye peşkeş çekilmesin

Kuru üzümde açıklanan 27 liralık taban fiyat ile beklentileri suya düşen üzüm üreticisi, şimdi de sağanak yağmur ve dolunun vurduğu sergideki kurutmalık üzümünü kurtarmaya çalışıyor. Manisa'da şiddetli yağışlar sebebiyle sergideki üzümleri zarar gören üretici, “Bizim borcumuzu devlet ödemesin, hakkımız verilsin. Hakkımız 4-5 kişiye peşkeş çekilmesin” diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 27 liralık kuru üzüm taban fiyatı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan üzüm üreticisi, şimdi de geçtiğimiz günlerdeki yağış ve dolu sebebiyle sergiye kurutmalık için bıraktığı üzümünü kurtarmanın derdine düştü.

Türkiye'de üzümün başkenti olarak bilinen Manisa'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu özellikle Alaşehir, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler ilçelerinde kurutmalık olarak sergiye bırakılan üzümleri olumsuz yönde etkiledi.

Yağışın olumsuz etkilediği kimi bölgelerde zararın yüzde 50'liler civarında olduğu öğrenildi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent ile birlikte ilçede yağıştan olumsuz etkilenen ve sergideki kurutmalık üzümleri zarar gören üreticileri ziyaret ederek hem sıkıntılarını hem taleplerini dinledi.

“MİLYONER OLMAMIZ GEREKİRKEN, BANKALARDAN KURTULAMIYORUZ”

Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere mahallesindeki üzüm üreticisi, geçtiğimiz günlerdeki sağanak yağışların ve dolunun sergideki üzümleri olumsuz yönde etkilediğini belirterek, şuanda sergideki üzümün çürümemesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl girdi maliyetlerinin yükseldiğini ifade eden üretici şu ifadelere yer verdi:

“Asıl sıkıntımız bu tür durumlarda devletimizin önlem almaması. Bir belirsizlik var. Geçen sene potasayı 255 liraya alırken bu yıl 1370 liraya aldık. İşçilik maliyeti geçen yıl 150 lirayken bu yıl 300-350 lira. Bütün girdilerimiz 4 katı. Üzümde bir belirsizlik var.

Şu anda üzümün 17 liraya kadar alındığını duyuyoruz. Vallahi zararına iş yapıyoruz. Birçok kişi bağlarını köklemeyi bile düşünüyor. Dünyada hiçbir meyve bu kadar meşakkatli üretilmiyor. Şu anda üzümlerimizin çürümesini engellemeye çalışıyoruz.

Tüccar diyor ki ‘Bu ülkede üzüm yenmiyor.' Ya ben niye yiyeyim. Benim şehrimde 100 tane meyve var. Bu dünyada öyle ülkeler var ki bir tane meyvesi yok. Onlar yesin. Tarlalarımızda kavun-karpuz var. Bizim bu kadar bolluğa ve emeğe göre daha iyi şartlarda yaşamamız lazım. Milyoner olmamız gerek bu ürünlerle. Ama nedense bankalardan kurtulamıyoruz.”

“HAKKIMIZ 4-5 KİŞİYE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİN”

Ziyarette CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu'nun ‘Geçen seneden zaten çiftçi borçluydu. En azından bu yıl yaşanan sağanak yağıştan dolayı zarar gören çiftçinin borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir şey olabilir mi? Ne yapılabilir bu saatten sonra” sorusuna üretici şu sözlerle cevap verdi:

“Biz borçlarımızın ötelenmesini de istemiyoruz. Biz borcumuza sadık bir milletiz. Türk milleti asil bir millet. Bizim borcumuzu devlet ödemesin. Bizim hakkımız verilsin. Hakkımız 4-5 kişiye peşkeş çekilmesin. Sadece hakkımız verilsin. 4-5 işletmeci memnun olacak diye bu işler olmamalı. Binlerce üreticiyiz. Ya kış bu tarlaların içerisindeyiz. Emeğimize de devletimize de yazık. Yoksa biz borcumuzun ödenmesi taraftarı değiliz.”

“ÇİFTÇİ BORÇLARINI ÖDEYEMEYECEK”



Yaşanan sağanak yağış ve dolu sebebiyle bu yıl sergiye bıraktığı kurutmalık üzümün yarısının zarar gördüğünü dile getiren bir üretici ise yaşanan sıkıntıyı şu ifadelerle dile getirdi:

“Bu üzümleri kurtaramazsak makine yarıya yarıya atacak. Yani yarı yarıya zarar edeceğiz. Kuruyanlardan ise numara düşüşü yaşayacağız. Açıklanan fiyat ise çok kötü. Devlet 27 lira açıkladı. Ama 20 liraya üzüm alıyorlar. Tüccar nasıl istiyorsa öyle alıyor.

Her şeyimiz yüzde 500 yükselirken 27 lira fiyat yetersiz. 100 liraya aldığım gübre 600 liraya çıktı. Mazotu zaten herkes biliyor. Üzüme yüzde yüz zam verdik diyebilirler. Ama bizim her aldığımız yüzde 500 civarına çıktı.

Bizi yağıştan çok verdiği fiyat öldürdü. Zarar çok büyük. Çiftçi şu anda borçlarını ödemeye başlamadı. Çiftçi senet ayı geldiğinde bu yıl çıkardığı mahsul ile borçlarını ödeyeceğini zannetmiyor.

Geçen yıl 6 ton mazot yakmışım. O zaman 30 bin liraya işi bitirmiştim. Bu yıl 8 ton yaktım. Şimdi 150 bin lira mazot parası. Geçen yıl 2 ton üzümle mazotu ödedim. Bu yıl ise ancak 7,5 ton satacağım ki mazot parasını ödeyebileyim. Nerede bizim kazancımız? Gübre de aynı şekilde. Sonunda bu işten çıkabilecek miyiz bilmiyorum.”

“FİYAT 27 LİRA AÇIKLANDI. TÜCCAR 18-20 LİRAYA ÜZÜM ALIYOR”

Ziyaretlerin ardından kısa bir açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, üzüm üreticisinin bir yandan sergideki üzümünü kurtarmanın, bir yandan da kurutmaya çalıştığını ve üzümünü en iyi fiyata satmanın derdinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Açıklanan 27 liralık fiyat üreticiyi memnun etmedi. Çünkü açıklanan fiyat maliyeti ancak karşılıyor. Fiyat açıklandı açıklanmasına fakat TMO alımlara henüz başlamadı. Eylül ortalarında alım yapmaya başlayacağını açıkladı.

Yani şu anda üretici tüccarın eline mahkum edildi. Cumhurbaşkanı 27 lira fiyat açıklamasına rağmen piyasada tüccar 18-20 lira arasında alım yapılıyor. TMO alımları geciktirdikçe üretici maliyetinin çok altında ürün satmak zorunda kalıyor.

Yağmur ve dolunun vurduğu üreticiyi önümüzdeki günlerde kara günler bekliyor. Yapılması gerekenler belli. Devletin bu durumda TMO'nun yanı sıra TARİŞ'i de devreye sokarak alımlara hemen başlamalı.

Alım miktarını artırarak piyasada fiyatların daha fazla düşmesi önlenmeli. Depoları, alım merkezleri ve uzman kadrolarıyla daha organize olan TARİŞ iki sene önce olduğu gibi yine TMO adına alım yapabilir.”

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