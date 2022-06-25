Vahit Kirişci: Marmaris yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangının tamamen kontrol alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te orman yangınındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Bizim bu yangınla ilgili olarak en büyük tesellimiz, herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır.

*Ama ormanlarımızın içerisindeki o doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş varlıklarımızla ilgili, canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda tabii ki elimizde kesin bir belge, bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek, insan can kaybı konusunda can kaybımızın olmadığını belirterek bunu da ifade etmek istiyorum.

*Ormanın var olduğu günden beri insana ihtiyacı yoktu. Kendi doğal yaşamını hep böyle sürdürdü.

*Fakat gün geldi devran döndü bu bugünkü modern yaşamın da birtakım dayatmalarıyla insanın bu kez ormana katkı sağlaması gündeme geldi.

*Başlangıçta insana ihtiyacı olmayan orman, insanın katkısına ve desteğine ihtiyaç duyar hale geldi. Burada da bu desteğe ihtiyaç duymasının temel nedeni bizim insanlar olarak özensizliğimiz, dikkatsizliğimiz ve kasti davranışlarımız oldu.

*Bundan dolayı da ormanın korunmasına yönelik tabii ki biz yöneticilerin ama yöneticiler yetmez, tüm vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor.

*Hangi tedbiri alırsanız alın, hangi önlemleri hayata geçirirseniz geçirin, asıl olan milletin duyarlılığıdır.

*Görmüş olduğu en ufak bir olumsuzluğu veya olumsuzluğu çağrıştıracak bir emareyi, mutlak suretle ilgili otoritelerle paylaşmalarında çok büyük yarar vardır. Bunu da sizler aracılığıyla aziz milletime bir kez daha iletmek istiyorum.

*Ben özellikle bu orman yangınları vesilesiyle birkaç hususun da altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bizim de hepimizin üzerinde durması gereken bir husus.

*Malumlarınız olduğu üzere bir 99 Depremi yaşandı. Ama Türkiye, bir 99 depremiyle Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve bu konuda mutlaka bazı tedbirler alması gerektiğini de öğrenmiş oldu.

*Şimdi orman teşkilatımız tam 183 yıllık mazisi olan, cumhuriyetimizden çok daha eski bir müktesebatı olan bir teşkilat.

*Bu teşkilatımızın tek başına bu konularda başarı elde etmesi elbette yeterli değildir. Mutlaka bir koordinasyon, bir eş güdüm, bir birliktelik, bir beraberlik olması gerekir ve bu beraberliği de 99 depreminden hareketle tecrübenin elbette ki iyi olanını, güzel olanını almak isteriz ki bazen hepimizi üzen acı tecrübeler de olabilmektedir. Fakat ne olursa olsun bu tecrübelerden istifade etmemiz gerekir.

“YÜZDE 88’İ İNSAN KAYNAKLI”

*Türkiye’deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu dikkatsizlik olabilir, tedbirsizlik, özensizlik, kasti olabilir.

*Dolayısıyla hangi sebepten olursa olsun bunların oranı yüzde 88, bunu da belirtmek isterim. Yüzde 55'i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, güzel Muğla'mızda, bir turizm cenneti, ülkemizin bir güzel, nadide köşesinde hepimizin dikkatli olması gerekiyor.

*Bu bundan sonra orman yangını olmayacağı anlamına gelmiyor ama önemli olan bu yangınlara teyakkuz halinde pür dikkat kesilmek ve hepimizin bu konuda özenli davranmasını sağlamaktır. Bunun da ben altını çizmek istiyorum.

*Yangınlarımızın dışında ormanla ilgili de geçtiğimiz yıla göre hakikaten çok ciddi kendi davranışlarımızı da elbette gözden geçirmemiz gerekiyordu.

*Tıpkı bu yangın sonrasında da yine paydaşlarımızla birlikte bir araya gelip, özelde de Orman Genel Müdürlüğü olarak, Bakanlık olarak kendi çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Geçtiğimiz yıla göre gerek helikopter sayımızda, gerekse uçak sayımızda, gerekse İHA sayımız da artırılmıştır.

*Geçtiğimiz yıl 139 bin hektar civarında bir orman alanlarının yanmasıyla birlikte 1945 sonrası en büyük orman kaybımız yaşandı ama son 10 yılda biz Avrupa ile mukayese edildiğinde 130 bin hektarlık yıllık ortalama orman kaybıyla Türkiye, 21 bin hektar civarında ki bu normalde 10 bin hektarlar mertebesindeydi.

*Geçtiğimiz yılki yangından dolayı bu ortalama bir miktar yukarı çıkmış oldu. Bu 21 bin hektar olmasına rağmen Türkiye, Avrupa'da da, Akdeniz çanağında olan ülkeler arasında da oldukça iyi durumdadır diyebilirim.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

*Türkiye bir afet bölgesidir. Ve bu afetlerle, sellerle, depremlerle kışın çığ ve her mevsim heyelanlarla karşı karşıya kalacağız. Biz bunun için bu yılı ‘Türkiye Afet Tatbikat Yılı’ ilan ettik.

*Türkiye’de ilk kez yapılan 5 vilayette eşgüdüm içinde bir tatbikat yapmıştık. Bu konuda 2022 yılının başından beri ve geçen yıl Türkiye’de yaşadıklarımıza ilave olarak afet dediğimiz mesele güncel ve sürekli tedbir gerektiren bir meseledir.

*Bu konuda adım attık. Bütün kurumlarımız bir araya getirdik. Türkiye Afet Müdahale Planı içerisindeki Orman Yangınlarına Müdahale Planı’nı güncelledik.

*Bu yangın çok riskli bir yangındı. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi çok riskliydi. Yangına dünya standartlarının üzerinde hızda müdahale edilmiştir. 87 saattir buradayız. Bu bizim görevimiz.

*Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bugün bu görevlerde varız, yarın başka arkadaşlarımız olur.

*Muhalefet böyle mi yapılır? 3 koyunu gütmekten aciz insanlar siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir. 6 ay da olsa İçişleri Bakanlığı da yaptın…

*Burada çalışan insanlara bu yangınla mücadele edenlerin hakkını sorgulamazsam adamlığım, insanlığım sorgulanır.

Kar yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Yalan ve iftiradan kaynaklanan siyaseti de niteliksiz bir hale getirmek istiyorlar.

*Biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Sığ ve niteliksiz muhalefet yangın gibi tehlikelidir. Bizim helikopterlerimizin, devlet hava araçlarımızın yüzde 90’ından çoğu gece görüşlüdür.

*Gece yangın söndürebilen araç farklıdır. Kullandık mı, evet geçen sene deneyimledik. Herkes kendi işini yapsın. Buna bir belediye başkanı karışırsa tuz kokmuş demektir.

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