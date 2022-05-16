Vahşice öldürülen Sakine’nin katili cinayeti itiraf etti

Şırnak’ın Silopi İlçesinde yüzü yakılarak işkenceyle öldürülen beş çocuk annesi Sakine Külter’in, Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barkın tutuklanırken, Sakine’nin biri kardeşi iki yakını da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür CEBE

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Silopi'nin Başverimli beldesinde yüzü yakılarak işkence edilen ve vücudunun altı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülüp cesedi evinden 10 kilometre uzaklıktaki şehir çöplüğüne atılan Sakine Külter (38) cinayetiyle ilgili soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

Silopi Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, polisin ceset üzerindeki titiz çalışmasıyla vücut DNA örnekleri ve parmak izleri tespit edilen Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın ile Sakine'nin akrabaları olan Yunus ve Hacı Külter gözaltına alındı. İkisi engelli beş çocuk annesi Sakine'nin ölümüyle ilgili suçunu itiraf eden İbrahim Barkın, tartıştıklarını ve tartışmanın alevlenmesiyle bir anlık öfke ile genç kadını bıçakladığını söyledi.

PARASI GASP EDİLMİŞ

Savcılık sorgularının ardından üç şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Burada sorgulanan İbrahim Barkın tutuklanırken, Yunus ve Hacı Külter ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Barkın'ın tanınmaması ve kimlik tespiti yapılamaması için genç kadının yüzünü yakıp cesedini çöplüğe attığı öğrenildi. Olayın duyulmasından sonra Silopi Adliyesi önünde toplanan kadınlar, Sakine Külter'in öldürülmesini protesto ettiler.

Evinde bir miktar parasının da gasp edildiği belirlenen Sakine Külter cinayetiyle ilgili Silopi Başsavcılığınca soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Külter'in öldürülmeden bir ay önce geriye dönük telefon HTS kayıtları ile son üç gün içerisinde görüştüğü kişilerin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınacağı bildirildi.

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