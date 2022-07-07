Vali Bey’e göre doktorun öldürülmesi sağlıkta şiddet değil

Gaziantep Valisi Davut Gül, Konya’da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürülmesinin sağlıkta şiddet olayı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Vali Gül'ün bu açıklamalarına ise sosyal medyada tepki yağdı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunak Devlet Nastanesi’nde güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay'ın Dr. Ekrem Karakaya'yı öldürüp, yaşamına son vermesini değerlendirdi.

Vali Gül paylaşımda “Nereden bakarsanız bakınız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması. Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız” dedi.

VALİ’YE TEPKİ YAĞDI

Vali Gül'ün bu paylaşımına çok sayıda eleştiri yorumu yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sağlıkta şiddet olarak açıklamamayız mı? Peki siz açıklayın o zaman sayın vali aydınlanalım” şeklinde paylaşım yaptı.

Bir başkası ise, “Ya hu siz ne diyorsunuz? Adam hasta yakını ve güya hekimi annesinin ölümünden sorumlu tutmuş. Hekimi de hekim olduğu için vurmuş. Borç, namus, çıkar kavgası değil. Bu basbayağı sağlıkta şiddet, vahşet. Sorumlusu da aylardır söylememize rağmen aylardır güvenlik tedbiri almayan yetkililer” şeklinde tepkisini dile getirdi.

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