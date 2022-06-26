Vali, CHP’li belediyenin kurban bağışı afişlerini toplattırdı

CHP'li Bolu Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kentin belli noktalarındaki billdborrdlara afiş asarak kurban bağışlarını belediyeye yapmasını istedi. Ancak Vali Erkan Kılıç, afişleri kaldırttı. Başkan Özcan ise Vali Kılıç'ı Bolu Beyi'ne benzeterek, "Belediye kurban bağışı toplayamaz diye herhangi bir hüküm yok. Yasanın açıkça yasaklamadığı bir şeyi sen vali olarak, keyfi olarak nasıl yasaklarsın?" dedi.

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Bolu Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve kentin bazı noktalarında bulunan billboardlara afişler asarak, vatandaşlardan kurban bağışlarını belediyeye ait olan aşevine yapmalarını istedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise polise talimat vererek billboardlarda bulunan afişleri toplattı. Vali Kılıç'ın talimatıyla ilanlarının gece saatlerinde kaldırılmasına Başkan Tanju Özcan, tepki gösterdi.

“İLK TALİMATI SIĞINMACILARLA İLGİLİ AFİŞİ KALDIRTMAK OLDU”

Mayıs ayında kentte göreve başlayan Vali Erkan Kılıç’a “Hayırlı olsun” ziyareti yaptığını ve 1 ay geçmesine rağmen iadeyi ziyaret yapmadığı belirten Başkan Özcan,

“Vali Bey’in gelir gelmez ilk talimatı, geçici sığınmacılara çağrıda bulunduğumuz, ‘Bu misafirlik fazla uzadı ülkenize geri dönün, istenmiyorsunuz’ yazan billbordları kaldırması olmuştu. Yazılı tebligat da yok. Polisi arayıp kaldırın diyor.

Öncelikle şunu sormak isterim. Bolu'ya yeni gelmiş bir valinin Bolu halkının hislerine tercüman olan bir belediye başkanının afişini, hiçbir yasal gerekçe olmaksızın kaldırmaya ne hakkı var? Ne haddi var?” dedi.

“CAMİYE YARDIM TOPLAMA İZNİNİ UZATMADI”

Vali Kılıç’ın, belediyeyi valiliğe bağlı bir kurum zannettiğini ileri süren Özcan, kendilerine talimat veremeyeceğini söyledi. Özcan, belediye olarak yaptırdıkları cami için bağış toplamak amacıyla alınan 1 yıllık süreyi de Vali Kılıç’ın uzatmadığını kaydederek,

“O yüzden valilik dernekler masası aracılığı ile kamu bankalarında hesap numaraları açtırdık. Bir yıl süre ile izin aldık. Tabi cami henüz tamamlanmadı. Covid ve kış şartları derken sürenin uzatılmasını istedik. Ortada makul geçerli hiçbir sebep yokken Bolu Belediye Başkanlığı'nın yaptığı cami ile ilgili yardım süresinin uzatılmasını valilik kabul etmedi.

Sayın Vali bizim bu camiyi yaptıracak gücümüz var. Biz sadece vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda sürenin uzatılmasını istedik. Daha çok vatandaşımızın bu sevaba ortak olmasını istedik. Siz, vatandaşın sevaba ortak olmasından neden rahatsız oldunuz?

Bolu Belediyesi'nin cami yaptırmasından mı rahatsız oldunuz? Bir açıklama bekliyorum. Cami yaptıran herhangi bir tarikat olsa süre sınırı bile koymuyorsun. Cemaat yaptırsa süre koymuyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir kurumu Bolu Belediye Başkanlığı bunu isteyince süreyi uzatmıyorsun” diye konuştu.

“BELEDİYE 13 YILDIR KURBAN BAĞIŞI TOPLUYOR”

Bolu Belediyesinin 13 yıldır kurban bağışı topladığını ve bunun için meclis kararı olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 yıldır aş evi aracılığıyla her gün 2 bin yoksul insana yemek verdiklerini açıkladı. Vatandaşların bağışlarını istedikleri yere yapabileceğini vurgulayan Özcan,

“Dün akşam bir telefon geldi. Güvenlik şube müdürümüz aramış vali beyin sözlü talimatıyla bizim afişlerimiz kaldırılacak. Orada biz ne diyoruz? Kurban bağışınızı bekliyoruz diyoruz insanlara.

Yasa çok açık. Belediye kurban bağışı toplayamaz diye herhangi bir hüküm yok. Yasanın açıkça yasaklamadığı bir şeyi sen vali olarak, keyfi olarak nasıl yasaklarsın? 13 yıldır kimsenin karışmadığı, belediyenin kurban bağışı alma faaliyetine, yeni vali hangi gerekçe ile engel oluyor?

Türkiye'de birçok cemaat ve tarikat kurban bağışı topluyor. Üstelik vatandaş ve bizle o bağışların nereye kullanıldığını bilmiyoruz bile. Ama biz Sayıştay denetimine tabi bir kurumuz. Bizim aldığımız her bağış Sayıştay tarafından inceleniyor.

Gerektiğinde mülkiye müfettişleri tarafından inceleniyor. Sayın vali güvenmiyorsa gelsin hesaplarımız açık. İncelesin veya inceletsin. 2 bin yoksul vatandaşın ekmeğiyle oynuyor” ifadelerini kullandı.

“BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİNE”

Vali Kılıç’ın haksız ve hukuksuz bir karar verdiğini ve bu karardan geri dönmesi gerektiğini ileri süren Başkan Özcan,

“Bolu Belediye Başkanı olarak kendisine mesaj attım. 18 saat geçmesine rağmen cevap vermedi. Vali Bey şunun farkında değil herhalde. Hangi şehrin valisi olduğunun farkında değil. Sayın Vali, burası Köroğlu'nun torunlarının memleketi.

Dolayısıyla biz kolay kolay pabuç bırakmayız. Bolu halkının hakkını da yedirmeyiz. Ben buranın evladıyım. Ben hancıyım siz yolcusunuz. Zamanında Osmanlı Devleti buraya bir Bolu Beyi göndermişti o zaman vali sıfatıyla.

O zaman da Bolu Beyi zulmetmeye çalışmış. Haksız kararlar almış. Haksız uygulamalar yapmış. Ne olmuş? Çıkmış bizim dedemiz Köroğlu, meydan okumuş. Demiş ki ‘Benden selam olsun Bolu Beyi’ne’.

Ben de günün şartlarına göre söylüyorum. Bolu'nun seçilmiş belediye başkanı olarak benden selam olsun Bolu Valisi'ne! Biz öyle bu tür emrivakilere pabuç bırakmayız. Cemaatlere, tarikatlara karışabiliyor musun?” dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamalarının ardından Valilik açıklama yaptı. Yazılı yapılan açıklamada kurban yardımı toplamasına ilişkin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununu hatırlatılarak,

“İlgili Kanunun 6. maddesine göre, kişiler ve kuruluşlar yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. İzin almadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır. İzin vermeye yetkili makamlar yine aynı kanunun 7. maddesinde açıklanmıştır.

Bu çerçevede yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içindeyse o ilçenin kaymakamından izin alınır. Bolu Belediye Başkanlığı tarafından Valilikten izin alınmadan kurban yardımı toplama faaliyetine ilişkin ilgili kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü gereğince Valiliğimizce işlem gerçekleştirilmiştir” denildi. Açıklamada yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

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