Vali Öner: Depremde Ardahan’da 69 bina, 44 ahır, 13 ticarethane ve depoda ağır hasar var

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 69 bina, 44 ahır, 13 ticarethane ve deponun ağır hasar gördüğünü söyledi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, 27 Eylül günü saat 17.08’de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde Göle’ye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri etkilendi.

Can kaybı olmayan depremde 2 kişi hafif yaralanırken, ahşap ve kargir evlerin bir kısmında duvar ve sıva çatlakları ile bazı binalarda kısmi yıkılmalar oldu. Köylerdeki ahırların da bir kısmı yıkılırken, bir kısmında da hasar oluştu. Çullu köyü camisinin minaresi de yıkıldı. Yine aynı köyde 4 buzağı öldü.

5 KÖYE 50 ÇADIR KURULDU

Depremden en çok etkilenen Göle ilçesine bağlı Çullu, Esenyayla, Küçüktaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından toplam 50 çadır kuruldu.

VALİ ÖNER, KÖYLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, bugün depremden etkilenen 10 köyde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşerek sıkıntılarını dinleyen Vali Öner, Kuytuca köyünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Depremde 69 bina ile 44 ahır, 13 ticarethane ve depoda ağır hasar olduğunu belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarının yarın sona ereceğini bildirdi. (DHA)

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