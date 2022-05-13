Valiliğin etkinlik yasağını böyle savundular: ‘Gençleri alkolle zehirleyeceklerdi, bizim geleneklerimize zıt’

Eskişehir Valiliği’nin, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklanması kararına, Yeniden Refah Partisi üyeleri destek verdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de Yeniden Refah Partisi üyeleri, Eskişehir Valiliği’nin açık alanlarda 15 günlük yasak kararına ve düzenlenecek olan Anadolu Fest festivaline izin verilmemesine destek verdi.

“ESKİŞEHİR VALİSİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Valiliğin almış olduğu açık alanlarda yapılacak etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklanması kararı ile Eskişehir’de 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest festivali de iptal edilmişti. Yasağın gerekçesi olarak da ‘huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi’ gösterilmişti.

Yasaklama kararı siyaset, sanat camiası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken karara destek verenler de olmuştu. Valinin verdiği karara bir destek de Yeniden Refah Partisi üyelerinden geldi.

Yeniden Refah Partisi üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaparak Eskişehir Valisi’ne destek verdi. Belediye önünde düzenlenen eyleme katılanlar, ‘Eskişehir Valisi sahipsiz değildir’ şeklinde sloganlar attı. Grup daha sonra, “Ya Allah, bismillah, Allahu ekber” şeklinde tekbir getirdi.

“GENÇLERİMİZ ALKOL VE UYUŞTURUCU İLE ZEHİRLENECEK”

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Serdar Bayraktar, üniversite gençleri olarak geleceklerinin teminatı olan gençler için milli ve manevi değerler doğrultusunda iyi ve güzel dair ne varsa savunduklarını, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacında olarak durmadan, yorulmadan çalıştıklarını söyledi. Bayraktar, şöyle konuştu:

* “Festival adı altında denetimsiz bir ortamda gençlerin günlerce alkol ve uyuşturucu maddelerle zehirlenmesinin, kurulan çadırlarda ne olduğu belirsiz, örf adet ve geleneklerimize tamamen zit gayr-i ahlaki ortamların oluşmasının sanat, kültür ve müzikteki yeri neresidir?

* Yanı başında üç tane okul bulunan bu bölgede zaman mefhumu bulunmaksızın, gençlerimizin akıl ve zihin sağlığını bozacak, ahlaki yozlaşmasına sebep olacak bu tür faaliyetler gençlerimize bilim, sanat, eğitim ve donanım adına ne kazandıracaktır?

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkenin geleceği ve teminatı olan gençlerden sorumludur. Devlet, nesillerimizin akıl ve zihin sağlığını bozacak, onları zehirleyecek toplam ahlakına mugayir her türlü oluşum ve faaliyet karşıda gençlerimize korumakla mükelleftir.”

“FESTİVAL ADI ALTINDA BAŞKA MECRALARA ÇEKİLİYOR”

Bayraktar konuşmasında, bu yıl yapılması planlanan festival ismindeki alkol ve zararlı alışkanlıklara teşvik edici eğlence organizasyonuna izin vermeyen Eskişehir Valisi’ne, yargı mensuplarına, olaya müdahil olan değerli Eskişehir halkına teşekkür etti. Bayraktar, şöyle konuştu:

* “Değerli yetkililerimiz ve rektörlerimizden şehrimizde bulunan üniversitelerin çevrelerinde tanışma ve eğlenme adı altında, eğitim dönemlerinde sık sık tekrarlanan, sınırsız alkol tüketimine imkan sağlayan diğer eylem ve kampanyaları da mercek altına almalarını arz ediyor, bundan sonra yapılmak istenen gençlerimize zararlı bu tür organizasyonların son bulmasını temenni ediyoruz. Buradan tüm anne ve babalara sesleniyor, eğitim yuvalarına gönderdiğiniz çocuklarınızın parti ve festival adı altında başka mecralara çekilmeye çalışıldığına dikkat etmelerini umuyoruz.”