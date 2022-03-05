Valilik, öldürülen köpekler için yargıya gitti

Kağızman 4 köpeğin öldürülmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.Kars’ın Kağızman ilçesinde 4 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili olarak Kars Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kağızman ilçesi mülki sınırları içerisinde 04.03.2022 tarihinde görüntüleri sosyal medyada görülen 4 köpeğin pompalı tüfekle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığınca, araştırma başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, “Araştırmada; olayın 3 ay önce Kağızman ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan hidroelektrik santrali içerisinde olabileceği değerlendirilmiş olup adli yönden gerekli işlemler başlatılmış, idari yönden ise kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir Sokak köpeğini sürükleyerek götürdü! O anlar kamerada