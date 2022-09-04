Valilik su parkını kapattı, vatandaş isyan etti

İzmir Valiliği, 40 yıldır hizmet veren Balçova Aqua Park'ı kapatarak, mülkiyeti kendisine ait olan su parkının yerine beş yıldızlı termal otel inşa edileceğini açıkladı. Vatandaşlar tesisin faaliyetlerinin durdurulmasına tepki gösterdi, valiyi eleştirdi. Balçova Aqua Park, 40 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. 1982 yılında bölgenin ilk su parkı olarak hizmete giren tesis, orman kenarında ve termal oteller arasında bulunuyor.

Gökmen ULU

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Jeotermal kaynağı, üç adet yarı olimpik yüzme havuzu, 22 kaydırağı, büfe ve kafeteryası olan su parkı, başta İzmirliler olmak üzere yöre halkına uzun yıllardır hizmet veriyordu. Balçova Aqua City'de 32 daimi, 110 sezonluk olmak üzere 142 personel istihdam ediliyordu. Su parkının faaliyeti 31 Ağustos günü saat 18:00 itibariyle durduruldu.

360 ODALI TERMAL OTEL YAPILACAK

Su parkının yıkılarak, yerine beş yıldızlı bir otel yapılmasının planlandığı öğrenildi. İzmir Valiliği’nin SÖZCÜ’ye yaptığı yazılı açıklamada, “Tesis, geçen süre içerisinde ekonomik ömrünü tamamlamış, hemşehrilerimize layıkıyla hizmet veremez hale gelmiştir. Tesisin bulunduğu alanda İzmir’e ve İzmirliler’e yakışan 360 odalı, 5 yıldızlı termal otel inşa edilecektir” denildi.

İŞÇİLERE TAZMİNATLARI ÖDENECEK

Valilik, işlerini kaybeden personel için de şu açıklamayı iletti: “Gelinen noktada i,ş akitleri feshedilen işçilerin tüm yasal hakları korunacak ve tazminatları ödenecektir. Öte yandan, mevzuat çerçevesinde, söz konusu işçilere İŞKUR aracılığıyla iş edinmeleri noktasında yardımcı olunacaktır.”

VATANDAŞLAR TESİSİN YENİLENEREK AÇILMASINI İSTEDİ

Yıllardır su parkının üyesi olan vatandaşlar ise tesisin kapatılmasını üzüntüyle karşıladı, tepki gösterdi. Su parkının yenilenerek tekrar açılmasını isteyen yurttaşlar, duygu ve düşüncelerini anlattı.

SELAHATTİN YEŞİLTAŞ: Açıldığı günden bu yana buranın abonesiyim. Kahvehaneye gitmiyorum, her gün buraya geliyorum. Şu anda çok üzgünüz. Bütün aboneler üzgün.

SİBEL YILMAZ: Buraya 10 yıldır üyeyim. Ben kızımı burada büyüttüm. Şimdi kendimi avutuyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben burayı cennet bahçesi olarak değerlendiriyorum. Taş yığınlarının arasından buraya geliyoruz; bir yanımız orman, bir yanımız masmavi havuzlar… Gerçekten bu kadar güzel bir yerin bu şekilde harcanması çok yanlış. Ben buranın kapanmasını kesinlikle hazmedemiyorum. Çok üzülüyorum. Umarım bu yanlışı düzeltirler.

İSMAİL AK: Sağlığımı korumak için başlattığım üyeliğimi yıllardır devam ettiriyorum. Tüm ailemle birlikte bu tesise üyeyim. İzmir'de emsali bulunmayan bir tesis. Valilik eliyle yıkılacak olması kabul edilebilir bir durum değil. Biz yetkililerimizden bu tesisin işlemesinin devam ettirilmesini, gerekli tadilatlarla İzmir halkında hizmet vermeye devam ettirilmesini talep ediyoruz ve rica ediyoruz.

MURAT UĞURTAŞ: Ben buraya 8 yıldır üyeyim. Benim oğlum otistik. Hocaya gittim, büyücüye gittim, doktora gittim ama tedaviyi ben burada gördüm.

GÜLSÜM ÇALIM: Beyin kanaması geçirdim ve sol tarafım tutmaz oldu. Bana doktorlarım spor yapmamı önerdi. “Ben yüzüyorum” dedim. Doktor, “Harika, devam et” dedi. Buraya geldim, 6 ay sürmedi, düzeldim, ayaklandım, sağlığıma kavuştum. Ama şimdi evde oturursam daha beter olurum, kilitlenir her tarafım. Burası kapanmasın. Benim sağlığımı elimden almasınlar. Ben 73 yaşında bir kadınım. Nereye gidebilirim? Yazlığım da yok onlar gibi. Tek lüksümüz bu.

HABİBE KOZULU: Eskişehir'den her sene düzenli olarak geliyorum. İki kız çocuğum var. Bu gelişimde şok yaşadım. Çoluğum çocuğum ağlıyor. Onlara mantıklı bir açıklama yapamıyorum çünkü mantıklı bir açıklama alamıyorum. Çünkü sayın valimiz böyle uygun görmüş. Yetkililerden kendilerini değil de seçim zamanı kapı kapı dolaştıkları halkını düşünmelerini istiyoruz.

AYLİZ ELİF AK: Biz burayı kendi evimiz gibi görüyoruz. Bu hiç doğru bir karar değil. Buranın kapanması benim için travma olacak. Çünkü çocukluğumdan beri yaşadığım bütün anılarım hüzünlü bir yola doğru gidiyor. Bence kapatılması çok yanlış bir karar.

SELMA KAYA: O kadar güzeldi ki… Yıkılacağına inanamıyorum, kabullenemiyorum. Bu kadar insan buradan ekmek yiyordu. Hepsi açıkta kalacak. Yazık değil mi bu insanlara?

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