Valilikte soruşturma: Müdür vekili görevden alındı
Denizli Valiliği’nde bilgi işlem şube müdür vekilliği görevini yürüten C.Ö.’nün bir soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı ve ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. C.Ö. valilik kararıyla görevden alındı.
Yürütülen bir soruşturma nedeniyle Denizli Valiliği'nde bilgi işlem şube müdür vekilliği görevini yapan C.Ö. gözaltına alındı.
C.Ö.'nün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, dosyada gizlilik kararı alındığı kaydedildi.
Denizli Valisi Ali Fuat Atik soruşturma nedeniyle görevden aldığı C.Ö.'nün yerine Özlem Tozak'ı şube müdür vekili olarak atadı.