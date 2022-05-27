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Van’a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a geldi. Kılıçdaroğlu, havaalanında bakır tepside sunulan ekmek, su ve kaya tuzu ile karşılandı.

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Van’a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havalimanı’nda, partililer ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, eski bir gelenek olduğu belirtilen ekmek, su ve kaya tuzu ikramıyla karşılandı.

Yapılan ikramları kabul eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisine karşılamaya gelen partilileri selamladı.

Parti otobüsünden de bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Geceyi Van’da geçirecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra çalıştaya katılacak. (DHA)

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