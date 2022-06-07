Van’da 4.2 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Van'ın Tusba ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 4,68 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 11:01'de Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken depremin merkez üssün Van’ın Kuşçu ilçesi olarak gösterdi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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