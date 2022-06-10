Van’da 4.4 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem! Son depremler…

Van'da beş dakika arayla 4.4 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Tuşba olan depremlerin derinliği 6.95 ve 16.45 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre Van’da saat 09:02 ve 09:07'de, 4.4 ile 3.9 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez üssünün de Tuşba olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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