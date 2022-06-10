Van’da öğretmen ve öğrencilere miting baskısı iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'da düzenleyeceği toplu açılışlar ve miting öncesi AKP'li yöneticilerin kentteki ortaokul ve liseleri gezerek öğrencilerin katılımı için baskı yaptıkları iddia edildi. 'Çözüm Köy Enstitüleri Çalıştayı'na katılmak için Van'da bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Buradan AKP yöneticilerine ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sesleniyorum, çocuklarımız sizin miting malzemeniz değildir" ifadelerini kullandı.

Orhan BOZKURT

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van’da yapacağı toplu açılış programı ve mitinge katılmaları için öğrenci ve öğretmenlere baskı yapıldığı iddia edildi. AKP il ve ilçe başkanlarının okulları gezerek, sözde müze ziyareti yapılacağı ve katılanlara hediye verileceğini belirten katılım listeleri dağıttıkları ileri sürüldü.

CHP’Lİ KAYA: ÇOCUKLARIMIZ SİZİN MİTİNG MALZEMENİZ DEĞİLDİR

Köy Enstitüleri Çalıştayı için CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ile birlikte Van'da bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay'dan konu hakkında bilgi aldı. Duruma tepki gösteren Kaya, “Bugün Van’a geldik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek diye bütün yollar kapalı. İnsanlar iş yerlerine evlerine gidemiyor. AKP yöneticileri okulları gezerek öğrenci ve öğretmenleri mitinge davet ediyor. Buradan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sesleniyorum; çocuklarımız sizin miting malzemeniz değildir. AKP yöneticileri okulları gezemez. Milli Eğirim Bakanı uyuma, okullarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine sahip çık” dedi.

“HER OKULDAN EN AZ 50 ÖĞRENCİ VE İDARECİNİN KATILMASI İÇİN FORUM DAĞITIYORLAR”

Erdoğan’ın Van ziyareti öncesi, okullarda memur ve öğrencilere katılım konusunda baskı yapıldığını öne süren Eğitim-Sen Van Şube Eş Başkanı Murat Atabay ise, “11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak miting için son iki gündür okullara giden AKP yöneticileri sınıfları dolaşmış, mitinge gelmeleri halinde öğrencilere yemek verileceğini ifade etmişler. Okulların iktidarın propaganda alanları haline getirilmesi bir yana il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün ve okul müdürlüklerinin bir siyasi partinin yöneticilerini sınıflara sokması alenen suçtur. Okullara giden AKP yöneticiler sözde müze ziyareti daveti yapıyorlar, forum dağıtıyor, katılanlara hediye verileceğini belirtiyorlar. Sözlü olarak en az her okuldan 50 öğrenci ve okul idarecilerinin katılması için baskı yapıyorlar” dedi.

Atabay, yaşanan hukuksuzluklarla ilgili sendika olarak yasal girişim başlatacaklarını da ifade etti.