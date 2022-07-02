Vatandaş elindeki tek yumurtayı gösterip isyan etti

Hayat pahalılığına isyan eden yaşlı bir kadın vatandaş, “Çocuklara işten gelirken tek yumurta kıracağım, işten gelen çocuklara yokluktan işte. Tayyip bizi böyle hallere düşürdü. Yumurta ile öğün geçireceğiz" dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, merkeze bağlı Edikli beldesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

“TÜRKİYE'NİN BU HALE DÜŞTÜĞÜNE KİMSE İNANMAZ”

Safiye Türkcan isimli yaşlı bir kadın, CHP'li Adem'e hayat pahalılığından dert yandı. Elindeki tek yumurtayı gösteren yaşlı kadın, şunları söyledi;

“Çocuklara işten gelirken tek yumurta kıracağım, işten gelen çocuklara yokluktan işte. Tayyip bizi böyle hallere düşürdü. Bir yumurta ile iki tane de domates doğrayacağım. Biz büyük aileyiz, çocuklar işten geldi bunu yiyecek. Yumurta ile öğün geçireceğiz. Bu hale düştük çocukların haline bak, gençlerimizin haline bak. Aldığımız hep gidiyor gübre, mazot, cereyan… Elimizde doğru düzgün para kalmıyor. Böyle adalet de olmaz böyle devlet de olmaz Türkiye’nin bu hale düştüğüne de kimse inanmaz.”

“PERİŞAN ETTİLER TÜRKİYE’Yİ”

Fatma Aktaş isimli başka bir kadın ise, AKP iktidarının ülkeyi perişan ettiğini söyledi.

Yaşlı kadın, “Perişan ettiler, Türkiye’yi, çiftçimizi batırdı, halkımızı batırdı böyle bir insan olur mu ya? Geçen de İYİ Partiden geldi onlara da dedim. Ağzımızı açamıyoruz, kolumuza kelepçeyi vurup götürüyorsunuz dedim. Ağzımızı da bantlıyorsunuz cezaevine atıyorsunuz dedim çarşının ortasında. Böyle bir sistem olur mu? Türkiye Cumhuriyeti bu hale gelecek miydi? Anlatıyorum sana oraya bak ondan sonra çık meydana” ifadelerini kullandı.

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