Vatandaş, helikopterden bakıp ‘ekonomi canlı’ diyen Erdoğan’a seslendi: Pazara gitsin bir dolaşsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde toplu açılış töreni için helikopterle Sakarya'ya gitti. Gelirken köprüleri gördüğünü belirten Erdoğan, "Hani her taraf ekonomide çökmüştü, batmıştı? Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor" ifadelerini kullandı. "Cumhurbaşkanının gördüğü gözle biz de görmek istiyoruz ama göremiyoruz" diyen vatandaşlar, "Varlıklı insanlar için tepeden bakmak kolay, her şey güllük gülistanlık gelir. Pazara bir gitsin dolaşsın... Gerçek hayat pazarda" sözleriyle isyan etti.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde toplu açılış töreni için helikopterle Sakarya’ya gitti. Giderken yollarda, köprülerde gördüğü araç yoğunluğu üzerinden ekonomi değerlendirmesi yapan Erdoğan, “Hani ya her taraf ekonomide çökmüştü, batmıştı? Ben şimdi helikopterden o yolları gördüm, araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, TIR'lar, evelallah tıklım tıklım yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor, neyi gösteriyor? Ekonomik canlılığı gösteriyor ama gözü olan görür, dili olan hakkı konuşur, kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok” açıklamasında bulundu.

Peki ekonomideki canlılığı ya da sorunları helikopterden tespit etmek mümkün mü, yoksa çarşıya pazara inip halkı dinlemek daha mı doğru olur? Bu soruyu İstanbul Esenler’de vatandaşa sorduk.

Erdoğan'ın ekonomide canlılık olduğu yönündeki iddiasını ise yine aynı yerde bir pazarda sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“EKONOMİYİ ANLAMAK İÇİN HALKLA TEMASA GEÇMEK GEREKLİ”

Mustafa Yağmur: “Ülkemiz kalabalık, 90 milyona doğru gidiyoruz, ondan dolayı araçların olması çok normal. Buradan ekonomi tahlili yapılamaz bence. Ekonomiye ilişkin en doğru tahlil dünya piyasasına ve insanımızın alım gücüne bakarak yapılır. Durumu daha iyi anlamak için halkla temasa geçmek gerekli.”

“VARLIKLI İNSANLAR İÇİN TEPEDEN BAKMAK KOLAY”

Şehmuz Daz: “Varlıklı insanlar için tepeden bakmak kolay, her şey güllük gülistanlık gelir. Pazara bir gitsin dolaşsın, uçakla dolaşmak gayet güzel ve kolay, milletin halini gelsin görsün… Gerçek hayat pazarda. İnsanlar saatlerce dolaşıyor ‘acaba bir lira daha ucuz ne alabiliriz’ diye.”

“CUMHURBAŞKANININ GÖRDÜĞÜNÜ BİZ DE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Talip Akbaş: “Fiyatlar beklenenin bayağı bir üstünde, böyle giderse millet köye dönmek zorunda kalacak. Narın tam sezonu ama şu anda 15 lira… Çocuk istiyor alamıyoruz, alacak durumda da değiliz. Cumhurbaşkanının gördüğü gözle biz de görmek istiyoruz ama göremiyoruz. İnşallah o günler gelecek biz de göreceğiz. Gözlerimiz Nebati gibi ‘Işıl ışıl’ değil ama inşallah olacak.”

“OTOYOLLARDAN EKONOMİNİN DURUMU ANLAŞILMAZ”

Ayşe Yetimoğlu: “Alım gücü düşük olan insan için iyi değil, ben alabiliyorum ama alamayan insanlar da var. Çok canlı olmasa da ekonomi dönüyor ama otoyollardan ekonominin durumu anlaşılmaz, çarşıya pazara bakmak lazım.”

“HAYAT BİZİM İÇİN BİTTİ”

Sadegül Köse: “İstediklerimi alamıyorum. Allah’tan köyden geliyor yoksa ne geçinilir ne de hayat sürülür. Kışlık turşu yapmayı düşünüyordum ama alamadım çok pahalı. Gözlerimde hiç ‘ışıltı’ yok, çocuklar okula başladı hayat bizim için bitti. Artık onlar için yaşıyoruz. Liseye giden çocuğa beslenme koymaya çalışıyorum, ne koyacağım onu düşünüyorum.”

“KADINLARIMIZ ÇÖPTEN YİYECEK TOPLUYOR”

Saliha hanım: “Şu an et alacağım düşünüyorum, 250 gram mı alayım kıymayı? 5 kişiyiz. Alış porsiyonlarımız gramlara düştü, yiyemeyen insan çok var düşünsünler başımızdakiler bunları. Çöpten insanlar akşamüstü yiyecek topluyor… Ben bunlara şahit oldum. Gerçekten çok üzgünüm, halimize ağlıyorum, yazık halkımıza. Yettiremiyoruz, yetmiyor… 46 yaşındayım, emekliyim ama yetmiyor onun için iş arıyorum.”

“ÇARK TAM GAZ DÖNÜYOR”

Yusuf Hacıpehlivanoğlu: “Mümkün. Helikoptere binmek o kadar zor bir şey değil, olan şey çarkın dönmesi. Ne demesi lazım? Gerçek olanı söylüyor. Bana göre yerden göğe kadar haklı, her şey meydanda. Bunun yanında ekonomik zorluk yok mu? Var. Ama gerçek olan bir şey var; çark tam gaz dönüyor.”

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